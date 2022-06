Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης: Καταδικάστηκε 24χρονος και αφέθηκε ελεύθερος

Ο 24χρονος εξανάγκαζε 14χρονη να έχει σεξουαλικές επαφές μαζί του. Ελεύθερος μέχρι το Εφετείο. Το ελαφρυντικό που του αναγνωρίστηκε.

Εκτός φυλακών οδηγείται 24χρονος, ο οποίος κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, ύστερα από καταγγελία της 14χρονης φίλης του ότι την εξανάγκαζε να έρχεται σε σεξουαλική επαφή μαζί του, χρησιμοποιώντας απειλές τόσο κατά της ίδιας όσο και κατά της οικογενείας του. .

Το Δικαστήριο τον καταδίκασε σε κάθειρξη 6,5 ετών, κρίνοντας τον ένοχο, μεταξύ άλλων, για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου, πορνογραφία, σωματική βλάβη και απειλή (η πρώτη πράξη σε βαθμό κακουργήματος και οι υπόλοιπες πλημμεληματικές), ενώ τον αθώωσε (κατά πλειοψηφία) για βιασμό (κακούργημα).

Σύμφωνα με την απόφαση, του αναγνωρίστηκε (με της ψήφους των ενόρκων, 4-3) το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς, ενώ η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής, υπό τους όρους της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης κάθε μορφής επικοινωνίας με την καταγγέλλουσα.

Εκτός από τις σεξουαλικές πράξεις, η δικογραφία καταλογίζει στον 24χρονο ότι την χτύπησε στο κεφάλι με συνέπεια να της σπάσει τα δόντια,, όπως επίσης ότι ανήρτησε στο προφίλ του, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ημίγυμνη φωτογραφία της ανήλικης, συνοδευόμενη από υβριστικό σχόλιο κι ότι απειλούσε ότι θα κάψει το σπίτι της οικογενείας της.

«Ήξερα ότι ήταν ανήλικη η κοπέλα, ήξερα ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει αυτή η σχέση. Οι γονείς της γνώριζαν για τη σχέση μας, αλλά δεν γνώριζαν την πραγματική μου ηλικία, καθώς αποφασίσαμε να πούμε ότι ήμουν 17 ετών, κάτι με το οποίο εγώ διαφωνούσα», είπε ο 24χρονος στην απολογία του, ζητώντας συγγνώμη για τις πράξεις του.

