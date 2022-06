Πολιτική

Σακελλαροπούλου για Τουρκία: Δεν έχει αναγνωρίσει ποτέ την δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Χάγης

Ηχηρή απάντηση στην Άγκυρα και στην διαρκή παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας και του κράτους δικαίου έδωσε η πρόεδρος της Δημοκρατίας από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η Τουρκία δεν έχει αποδεχθεί ποτέ την δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης τόνισε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου απαντώντας στην επίθεση που δέχθηκε από Τούρκο βουλευτή μέσα στον ναό της δημοκρατίας της Ευρώπης. Και όλα αυτά λίγες ώρες πριν την Σύνοδο Κορυφής που ξεκινά αύριο στις Βρυξέλλες, όπου ο πρωθυπουργός θα θέσει τον τουρκικό αναθεωρητισμό στους ευρωπαίους εταίρους μας.

Ο Τούρκος βουλευτής είπε ότι είναι αντιφατικό η Ελλάδα να ζητά να πάμε στη Χάγη ενώ δεν αναγνωρίζει το διεθνές δικαστήριο και έκανε λόγο για αποστρατικοποίηση των νησιών, εύρος εναέριου χώρου, ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα, χωρικά ύδατα.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε την λακωνική και σαφή απάντηση:

«Η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει την υποχρεωτική δικαιοδοσία του διεθνούς δικαστηρίου της Χάγης σύμφωνα με το άρθρο 36 του καταστατικού του ήδη από το 1994. Το 2015 η χώρα μου ανανέωσε την αναγνώριση με σχετική δήλωση και προσθέτοντας κάποιες συγκεκριμένες εξαιρέσεις ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών και μη κρατών. Αντιθέτως η Τουρκία γνωρίζουμε δεν έχει αναγνωρίσει την ως άνω δικαιοδοσία του δικαστηρίου» απάντησε.

Ποιες είναι οι συνθήκες στα ελληνικά νησιά και ποια η συνεργασία σας με τις χώρες της ΕΕ, ρώτησε ο βουλευτής της Νορβηγίας με την κ. Σακελλαρούλου να απαντά ότι «Δεχόμαστε δυσανάλογες ροές μεταναστών και τώρα είναι σχετικά μειωμένες». «Είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους και πρέπει όλοι να σκύβουμε πάνω σε αυτό χωρίς αλληλεγγύη δεν γίνεται» είπε ακόμα.

Ως προς την Ελλάδα η κ. Σακελλαροπούλου είπε: «Στόχος της Ελλάδας ήταν οι ασφαλείς υποδομές, οι υπηρεσίες ασύλου ολοκληρώνουν τις διαδικασίες πολύ πιο γρήγορα, οι δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων εποπτεύεται και πρέπει να έχω επισκεφτεί τέτοιες δομές. Έχουν γίνει πολλά αλλά αυτό είναι μια διαρκής διεκδίκηση». Για την συνεργασία με άλλα κράτη τόνισε μεταξύ άλλων ότι είναι πολυσχιδής. «Η Τουρκία έχει σταματήσει να δέχεται επιστροφές με το πρόσχημα της πανδημίας και αυτό δεν είναι υπέρ του να συνεργαζόμαστε αρμονικά».

