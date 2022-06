Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Καλλιθέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιους δρόμους θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν αύριο (23/6) σε Αθήνα και Καλλιθέα λόγω της διεξαγωγής των αγώνων δρόμου 6χλμ, 10χλμ και 1.000 μ. Special Olympics, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης «SNF RUN – Τρέχοντας προς το μέλλον».

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων από τις 19.00 έως τις 23.00, περίπου, ενώ θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση από τις 06.00 έως 23.00, περίπου, στις παρακάτω λεωφόρους και οδούς:

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ζαχάρωφ και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αναπαύσεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μ. Μουσούρου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ριζάρη, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Κόκκαλη, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό (με εξαίρεση τα οχήματα που κινούνται από και προς το Μέγαρο Μουσικής στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Make A Wish»).

Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ερατοσθένους, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ευτυχίδου και της Λ. Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Καρέα, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς την Λ. Βασ. Σοφίας.

Πλ. Συντάγματος.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού:

Στο τμήμα της μεταξύ της οδού Καλλιρρόης και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και το Δέλτα Φαλήρου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Παράδρομος Λ. Συγγρού, στο τμήμα του μεταξύ των οδών Ταγματάρχου Πλέσσα και Ευριπίδου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Καλλιρρόης, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αμβρ. Φραντζή και της Λ. Βουλιαγμένης, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βουλιαγμένης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αραβαντινού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λ. Βασ. Κων/νου.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Σταδίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αιόλου και της πλ. Συντάγματος και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιπποκράτους και της Λ. Βασ. Σοφίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λ. Βασ. Κων/νου.

Κλεάνθους, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.

Ηρώδου Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους της έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Σωκράτους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λυσικράτους και Ευριπίδου.

Ηρακλέους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λυσικράτους και Ευριπίδου.

Δημοσθένους, στο τμήμα μεταξύ των οδών Λάμπρου Κατσώνη και Ευριπίδου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ταγματάρχου Πλέσσα, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Δοϊράνης και του παραδρόμου της Λ. Συγγρού.

Δοϊράνης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λυσικράτους και Ευριπίδου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ευριπίδου, στο τμήμα της μεταξύ του παραδρόμου της Λ. Συγγρού και της οδού Επαμεινώνδα – Λάμπρου Κατσώνη.

Πεισιστράτους, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Επαμεινώνδα και της Εισόδου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων από την διαδρομή, κατά τις ώρες που τα τμήματα αυτής θα είναι αποκλεισμένα από την κυκλοφορία, εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων κάθετης διέλευσης:

Λ. Βασ. Σοφίας & Ρηγίλλης

Λ. Βασ. Κων/νου & Βασ. Γεωργίου Β’.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, από την Παρασκευή 24.06.2022 κατά της ώρες 06.00 έως 23.59, στην οδό Πεισιστράτου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σαχτούρη και Επαμεινώνδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λόγω των περιορισμών στην κυκλοφορία οι οδηγοί μπορούν να ακολουθούν τα παρακάτω ενδεικτικά εναλλακτικά δρομολόγια:

Από Λ. Συγγρού προς κέντρο Αθηνών:

Λ. Συγγρού – δεξιά Καλλιρόης – δεξιά Αμβρ. Φραντζή – αριστερά Κάρπου – συνέχεια Φιλολάου – συνέχεια Υμηττού κλπ προς Μιχαλακοπούλου ή Λ. Κατεχάκη.

Λ. Συγγρού – δεξιά Καλλιρόης – δεξιά Αμβρ. Φραντζή – αριστερά Κάρπου – δεξιά Λ. Βουλιαγμένης – συνέχεια μέσω Βύρωνα – περιφερειακή Λ. Κατεχάκη.

Από Λ. Μεσογείων ή Λ. Κηφισίας προς κέντρο Αθηνών:

Λ. Μεσογείων – δεξιά Φειδιππίδου – συνέχεια Λ. Αλεξάνδρας (μέσω Εξαρχείων ή Πατησίων) κλπ.

Λ. Κηφισίας – δεξιά Λ. Αλεξάνδρας (μέσω Εξαρχείων ή Πατησίων) κλπ.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κίνησή τους στις παραπάνω οδούς και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - Σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης: Καταδικάστηκε 24χρονος και αφέθηκε ελεύθερος

Κορονοϊός: 10528 νέα κρούσματα την Τετάρτη

Πήραν ταξί επειδή είχαν πιει και…τράκαραν (εικόνες)