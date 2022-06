Κόσμος

Χρυσούλα Ζαχαροπούλου: Για βιασμό κατηγορείται η Ελληνίδα υφυπουργός του Μακρόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκάνδαλο την Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, μέλος της γαλλικής κυβέρνησης, που καταγγέλλεται για βιασμούς. Έχουν κατατεθεί δύο μηνύσεις σε βάρος της.

Η γαλλική Δικαιοσύνη ξεκινά έρευνα έπειτα από την κατάθεση δύο μηνύσεων για βιασμό σε βάρος της Χρυσούλας Ζαχαροπούλου, μέλους της γαλλικής κυβέρνησης, ανακοίνωσε σήμερα η Εισαγγελία του Παρισιού.

Οι καταγγελίες, οι οποίες φαίνεται να αφορούν την περίοδο που η Eλληνογαλλίδα υφυπουργός δεν ήταν στην πολιτική και ασκούσε την ιατρική, κάνουν λόγο για «βιασμό», με την εισαγγελία του Παρισιού που ασχολείται με την υπόθεση να σημειώνει ότι εξετάζονται «μέσα σε ιατρικό πλαίσιο». Η Ζαχαροπούλου είναι γυναικολόγος ειδικευμένη στην ενδομητρίωση.

Δημοσιεύματα αναφέρουν πως οι καταγγελίες αφορούν το 2016 και ότι προς το παρόν εξετάζεται το αν και κατά ποσό είναι βάσιμες.

Η Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, Γαλλίδα ελληνικής καταγωγής, είναι υφυπουργός αρμόδια για την Ανάπτυξη, τη Γαλλοφωνία και τις Διεθνείς Εταιρικές Σχέσεις.

Ποια είναι η Χρυσούλα Ζαχαροπούλου

Η Χρυσούλα Ζαχαροπούλου γεννήθηκε στη Σπάρτη στις 7 Μαΐου του 1976 και μεγάλωσε στο Κιάτο. Έφυγε από την Ελλάδα σε ηλικία 18 ετών για να σπουδάσει Ιατρική στη Ρώμη και εν συνεχεία στο Στρασβούργο. Κατάγεται από το χωριό Σέρβου Γορτυνίας και το χωριό Άγιοι Ανάργυροι Λακωνίας. Εγκαταστάθηκε στη Γαλλία μετά το 2007, εργαζόμενη στο στρατιωτικό νοσοκομείο του Σεν-Μαντέ.

Το 2016 είχε λάβει μέρος σε εκστρατεία για την ενδομητρίωση, έναν ύπουλο εχθρό της γονιμότητας που ταλαιπωρεί εκατομμύρια γυναίκες.

Μαζί με την αφροαμερικανή τραγουδίστρια Ιμανί και την ηθοποιός Ζυλί Γκαγιέ (σύντροφο του τότε Γάλλου προέδρου Φρανσουά Ολάντ) πόζαραν μαζί στο Elle εγκαινιάζοντας καμπάνια για να αφυπνίσουν την διεθνή κοινότητα για το πρόβλημα που ταλαιπωρεί το 10% με 20% των γυναικών παγκοσμίως. Για την συνεισφορά της σε αυτή τη καμπάνια βραβεύτηκε με παράσημο το 2017.

Το 2019 εντάχθηκε στο ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος LREM του Μακρόν και εξελέγη. Παράλληλα με την ευρωβουλή εργαζόταν μια ημέρα την εβδομάδα και στο νοσοκομείο, ανέφερε η Monde.

Οι συνάδελφοί της ευρωβουλευτές την περιγράφουν σαν «ανθρωπίστρια» ενώ η ίδια δηλώνει ανήσυχη για την ξενοφοβία της Δεξιάς και της Ακροδεξιάς.

Με το ξέσπασμα της πανδημίας ανάλαβε συμπρόεδρος του μηχανισμού COVAX, με τον οποίο πλουσιότερες χώρες κάνουν διαθέσιμες ποσότητες εμβολίων σε αναπτυσσόμενες. Όπως τόνιζε η ίδια σε συνέντευξη το 2021 στο Paris Match, «η αποτελεσματικότητα της εμβολιαστικής εκστρατείας μας θα εξαρτηθεί από τον εμβολιασμό στην Αφρική, που είναι στην άμεση γειτονία μας».





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 10528 νέα κρούσματα την Τετάρτη

Πήραν ταξί επειδή είχαν πιει και…τράκαραν (εικόνες)

Μενίδι: Αυτός είναι ο 22χρονος που μαχαίρωσε ιδιοκτήτρια καταστήματος