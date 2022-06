Πολιτική

Νέα τουρκική πρόκληση: Το πρακτορείο Anadolu “κατασκοπεύει” την Ψέριμο

Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο Αιγαίο μέσω του τουρκικού Τύπου.

Το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, σε ρεπορτάζ «κατασκοπεύει» την Ψέριμο προκειμένου να καταγγείλει την παρουσία ελλήνων στρατιωτών και -όπως ισχυρίζεται- βαρέων όπλων στο νησί.

Το τουρκικό πρακτορείο αναφέρει: «Η Ψέριμος βρίσκεται σε απόσταση 8 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Αλικαρνασσού. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο εδώ απαγορεύεται να υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Όμως συνεχίζεται η εγκατάσταση των ελληνικών δυνάμεων».

Το τουρκικό πρακτορείο κατέγραψε ενέργειες στρατιωτικοποίησης, σημειώνοντας πως «δυνάμεις πυροβολικού βρίσκονται δίπλα από τη σημαία. Υπάρχει ελικοδρόμιο, τέσσερα κτίρια και παρατηρητήριο. H ένταση αυξήθηκε με την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στο συγκεκριμένο νησί».

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε - μεταξύ άλλων - έλληνες στρατιώτες που στάθμευσαν στο νησί, καθώς και βαρύ οπλισμό.

«Στην περιοχή όπου γίνονται οικοδομικές δραστηριότητες, υπάρχουν έλληνες στρατιώτες με στολές παραλλαγής γύρω από τις πέτρινες κατασκευές που θυμίζουν χαρακώματα ή καταφύγια» αναφέρεται χαρακτηριστικά, ενώ παρουσιάζονται μέχρι και δορυφορικές εικόνες προκειμένου η Αγκυρα να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς της.

Για να υποστηρίξει τα ανυπόστατα επιχειρήματά του, το πρακτορείο Anadolu επιστρατεύει και τον πρώην επικεφαλής του τμήματος πληροφοριών της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, Gursel Tokmakoglu, ο οποίος λέει ότι "η Ψέριμος ανήκει στην Τουρκία σύμφωνα με το 12ο άρθρο της Συνθήκης της Λωζάνης λόγω της απόστασής του από την ηπειρωτική χώρα".

"Διεκδίκησε το νησί μας. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αυτή η σημαία είναι έγκλημα. Πρέπει να τους πούμε: αφαιρέστε τη σημαία ή θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι στρατιωτική εγκατάσταση", είπε ο Gursel Tokmakoglu.

