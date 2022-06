Υγεία - Περιβάλλον

Γονόρροια: Φόβοι από νέο στέλεχος της νόσου – Πιθανότατα να μην θεραπεύεται

Συναγερμό στην ιατρική κοινότητα έχει προκαλέσει ένα νέο στέλεχος της γονόρροιας, μια σεξουαλικά μεταδιδόμενη νόσο που μπορεί να εξελιχθεί σε παγκόσμια απειλή, καθώς ενδέχεται να μην υπάρχει θεραπεία προειδοποιούν οι ειδικοί.

Το πρώτο κρούσμα έγινε γνωστό όταν ένας Αυστριακός κόλλησε γονόρροια, από μια ιερόδουλη στην Καμπότζη με το περιστατικό να έχει προκαλέσει μεγάλο προβληματισμό.

Μια ομάδα ερευνητών του ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) υποστηρίζει ότι το νέο στέλεχος είναι ανθεκτικό στις τρέχουσες επιλογές που συνταγογραφούν οι γιατροί για τη θεραπεία των συμπτωμάτων της γονόρροιας.

Συγκεκριμένα, το ανθεκτικό στα φάρμακα (XDR) Neisseria gonorrhoeae αποδείχτηκε πολύ ανθεκτικό στην αζιθρομυκίνη, καθώς και στην κεφτριαξόνη, την κεφιξίμη, την κεφοταξίμη, τη σιπροφλοξασίνη και την τετρακυκλίνη.

Είναι βακτηριακή λοίμωξη που μεταδίδεται με την σεξουαλική επαφή και προκαλεί επώδυνη ούρηση και μη φυσιολογικές εκκρίσεις από το πέος, ή τον κόλπο. Εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία, η μόλυνση μπορεί να οδηγήσει σε στειρότητα.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει εμβόλιο που να προστατεύει από αυτό το Σεξουαλικά Μεταδιδόμενο Νόσημα (ΣΜΝ). Αυτό καθιστά το σεξ με προστασία, την έγκαιρη ανίχνευση, τη θεραπεία με φάρμακα και την ειδοποίηση των σεξουαλικών συντρόφων, ως τους καλύτερους τρόπους για να σταματήσει η εξάπλωση της γονόρροιας.

Η γονόρροια αντιμετωπίζεται με αντιμικροβιακά από τη δεκαετία του 1930, αλλά το νέο στέλεχος Neisseria gonorrhoeae εμφανίζει πλέον ανθεκτικότητα σε όλες τις κατηγορίες αυτών των φαρμάκων.

Οι συγγραφείς της μελέτης υποστηρίζουν ότι ένας ετεροφυλόφιλος άνδρας στην Αυστρία εμφάνισε συμπτώματα γονόρροιας τον Απρίλιο του 2022 μετά από σεξουαλική επαφή χωρίς προστασία με μια εργαζόμενη του σεξ στην Καμπότζη. Η αρχική θεραπεία με κεφτριαξόνη και αζιθρομυκίνη απέτυχε. Μετά από εκείνη την πρώτη πορεία θεραπείας, εντοπίστηκε με ειδικό τεστ το νέο στέλεχος Neisseria gonorrhoeae.

Οι ερευνητές λένε ότι η περίπτωση στην Αυστρία είναι το δεύτερο στέλεχος γονόρροιας, που είναι ανθεκτικό στην κεφτριαξόνη και την αζιθρομυκίνη. Είναι επίσης πολύ παρόμοιο με το στέλεχος αναφοράς «WHO Q». Η ομάδα λέει ότι αυτό το στέλεχος έχει συνδεθεί με τρεις περιπτώσεις γονόρροιας στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία το 2018. Το στέλεχος “WHO Q” έχει επίσης αναφερθεί με περιστατικά στη Νοτιοανατολική Ασία.

Το ECDC προειδοποιεί ότι η εμφάνιση ανθεκτικών στα φάρμακα στελεχών Neisseria gonorrhoeae αποτελεί παγκόσμιο δημόσιο κίνδυνο, ειδικά με τον αριθμό των αποτελεσματικών θεραπειών να μειώνεται. Οι ερευνητές προσθέτουν ότι εάν αυτά τα νέα στελέχη αρχίσουν να εξαπλώνονται, τότε η γονόρροια θα μπορούσε να καταστεί μη θεραπεύσιμη νόσος από τη σύγχρονη ιατρική!

“Η αυξημένη επιτήρηση της μικροβιακής αντοχής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα στην Ασία όπου φαίνεται να έχουν εμφανιστεί πολλά στελέχη ανθεκτικά στην κεφτριαξόνη, είναι υψίστης σημασίας. Τα νέα αντιμικροβιακά για την αποτελεσματική θεραπεία της γονόρροιας ή/και ένα επαρκώς αποτελεσματικό εμβόλιο είναι ζωτικής σημασίας”, καταλήγουν οι συγγραφείς της μελέτης.

