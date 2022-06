Οικονομία

Power Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα για άλλα δύο ΑΦΜ

"Βροχή" οι αιτήσεις για την επιδότηση. Για ποια ΑΦΜ είναι ανοιχτή η πλατφόρμα.

Από σήμερα το απόγευμα άνοιξε το Power Pass και για τους δικαιούχους με ΑΦΜ που λήγει σε 7 και 8.

Η επιδότηση αφορά λογαριασμούς ρεύματος πρώτης κατοικίας ή φοιτητικής στέγης εντός Ελλάδος, που εκδόθηκαν κατά το διάστημα από 01-12-2021 έως και 31-05-2022. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 60% της αύξησης της τιμής ρεύματος της πρώτης κατοικίας και, ανάλογα με το ύψος των λογαριασμών, μπορεί να ανέλθει μέχρι και στο ποσό των 600 ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση τόσο για την κύρια κατοικία τους, όσο και για τη φοιτητική στέγη προστατευόμενων μελών που φοιτούν στην Ελλάδα.

H λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς χρειάζονται μόνο οι κωδικοί του πολίτη στο Taxisnet και το IBAN του λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί η επιδότηση. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

