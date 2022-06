Κόσμος

Διάγγελμα Μακρόν: Επίτευξη συμφωνιών μέσα από τον διάλογο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Με εκλέξατε τον Απρίλιο επί τη βάσει ενός ξεκάθαρου προγράμματος» δήλωσε ο Mακρόν

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε διάγγελμα του σήμερα προς τον γαλλικό λαό κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας να ξεκαθαρίσουν αν και κατά πόσο είναι διατεθειμένες να αναλάβουν μερίδιο ευθύνης αναφορικά με την διακυβέρνηση της χώρας. «Με εκλέξατε τον Απρίλιο επί τη βάσει ενός ξεκάθαρου προγράμματος» δήλωσε ο Mακρόν ο οποίος αναφερόμενος στις βουλευτικές εκλογές ανέφερε ότι δεν μπορεί να αγνοήσει τις σημαντικές πολιτικές διαφορές που αναδείχθηκαν, ούτε όμως και το εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της αποχής.

Συνεχίζοντας, ο Μακρόν ανέφερε ότι όπως και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχει στη Γαλλία απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία ενός κόμματος και συνεπώς θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος πολιτικής συνεννόησης.

Ο Εμάνουελ Μακρόν δήλωσε πως είναι διατεθειμένος να διευρύνει την παράταξη του αλλά και να υιοθετεί αποφάσεις που κατά περίπτωση θα συγκεντρώνουν την πλειοψηφία στην γαλλική Εθνοσυνέλευση. «Αυτό δεν σημαίνει ακινησία, σημαίνει επίτευξη συμφωνιών μέσα από τον διάλογο» είπε ο Μακρόν.

Αναφέρθηκε ωστόσο στην ανάγκη ύπαρξης διαφάνειας στην πολιτική ζωή λέγοντας ότι όπως είχε υποσχεθεί πριν από τις προεδρικές εκλογές θα προωθήσει σειρά αποφάσεων σχετικών με την τόνωση της αγοραστικής ικανότητας των Γάλλων, την οικονομία, την οικολογία, την ασφάλεια, την υγεία, τη δικαιοσύνη κ.α.

«Θα προτείνουμε μέτρα που θα μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων, ωστόσο για να επιτευχθεί αυτό είναι αναγκαίες οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις» είπε ακόμη ο πρόεδρος της Γαλλίας καταλήγοντας ότι μετά την επιστροφή του από τις συνόδους κορυφής της ΕΕ και του ΝΑΤΟ θα αξιολογήσει το μερίδιο της ευθύνης που δηλώνει ότι είναι διατεθειμένη να αναλάβει η κάθε πολιτική παράταξη με στόχο την διακυβέρνηση της Γαλλίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα τουρκική πρόκληση: Το πρακτορείο Anadolu “κατασκοπεύει” την Ψέριμο

Πισπιρίγκου: ο “πόλεμος” μεταξύ ιατροδικαστών,η μαραθώνια κατάθεση της Δήμητρας και η ασφυξία (βίντεο)

Τηλεθέαση - “Καλημέρα Ελλάδα”: Πρώτος με ρεκόρ ο Γιώργος Παπαδάκης