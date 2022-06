Αθλητικά

Μαραντόνα: Για ανθωποκτονία από πρόθεση θα δικαστούν οκτώ άτομα

Οκτώ επαγγελματίες υγείας κατηγορούνται για τον θάνατο του θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Οι ποινές που αντιμετωπίζουν.

Οκτώ επαγγελματίες υγείας θα δικαστούν στην Αργεντινή για ανθρωποκτονία από πρόθεση, στο κλείσιμο της «αυλαίας» της έρευνας για τον θάνατο του θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Ντιέγκο Μαραντόνα, τον Νοέμβριο του 2020, σε ηλικία 60 ετών από καρδιακή προσβολή.

Δικαστής του Σαν Ισίντρο (Αργεντινή) έκανε δεκτή την αγωγή κατά των συγκεκριμένων επαγγελματιών υγείας, μεταξύ των οποίων κατηγορούνται ένας νευροχειρούργος και οικογενειακός ιατρός, ένας κλινικός ιατρός, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος και ένας διευθυντής νοσηλευτικής.

Η εισαγγελία, μάλιστα, είχε ζητήσει τη συγκεκριμένη δίκη τον Απρίλιο, επισημαίνοντας ελλείψεις και αμέλεια στη φροντίδα του Αργεντίνου αστέρα.

Ο Μαραντόνα πέθανε από καρδιακή προσβολή στις 25 Νοεμβρίου 2020, μόνος, στο ιατρικό κρεβάτι, σε μια κατοικία στο βόρειο Μπουένος Άιρες, ενώ ανάρρωνε από πολύ λεπτή νευροχειρουργική επέμβαση στο κεφάλι. Υπέφερε από νεφρικά και ηπατικά προβλήματα, καρδιακή ανεπάρκεια, νευρολογική επιδείνωση και εθισμό στο αλκοόλ και τα ψυχοφάρμακα.

Οι οκτώ ύποπτοι θα δικαστούν για «απλή ανθρωποκτονία με dolus eventualis», ένα αδίκημα που χαρακτηρίζεται όταν ένα άτομο διαπράττει αμέλεια γνωρίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσει το θάνατο κάποιου.

Αντιμετωπίζουν ποινές που κυμαίνονται από 8 έως 25 χρόνια φυλάκισης, αλλά θα πρέπει να εμφανιστούν ελεύθεροι στη δίκη, καθώς η εισαγγελία του Σαν Ισίντρο δεν ζήτησε ποτέ την προφυλάκισή τους.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το προσωπικό που ήταν υπεύθυνο για τον Μαραντόνα ήταν «πρωταγωνιστής μιας άνευ προηγουμένου, εντελώς ελλιπούς και απερίσκεπτης νοσηλείας στο σπίτι» και είχε διαπράξει μια «σειρά αυτοσχεδιασμών, κακοδιαχείρισης της όλης κατάστασης».

Έκθεση πραγματογνωμοσύνης, στο πλαίσιο της έρευνας, είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο πρώην παίκτης είχε «αφεθεί στη μοίρα του» από την ιατρική του ομάδα, οδηγώντας τον σε αργό θάνατο.

Ακόμη πάντως δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία για τη διεξαγωγή της δίκης.

