Συνάντηση Μητσοτάκη - Ντράγκι: Τουρκική προκλητικότητα και ενεργειακή κρίση στο επίκεντρο

Το τετ α τετ των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε στο Παλάτσο Κίτζι. Τι συζήτησαν.

Μία μέρα πριν τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τη Ρώμη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στο κυβερνητικό μέγαρο της Ρώμης Παλάτσο Κίτζι και συναντήθηκε για σχεδόν δύο ώρες με τον Ιταλό πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκι.

Ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει από την ιταλική πρωτεύουσα, με προορισμό τις Βρυξέλλες, όπου αύριο θα λάβει μέρος στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής.

Στη συνάντηση των δύο ηγετών εξετάστηκαν οι πανευρωπαϊκές προκλήσεις που έχει προκαλέσει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ειδικά όσον αφορά στον τομέα της ενέργειας και τον επισιτιστικό εφοδιασμό, και τόνισαν την ανάγκη εφαρμογής λύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο κ. Ντράγκι ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρόσφατη επίσκεψή του στο Κίεβο και συζητήθηκαν τρόποι αντιμετώπισης των συνεπειών του πολέμου με αιχμή τις τιμές της ενέργειας και την ανάγκη απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Συμφώνησαν μάλιστα, να θέσουν εκ νέου το ζήτημα της ανάγκης να τεθεί πλαφόν στη χονδρική τιμή του φυσικού αερίου.

Συζητήθηκε επίσης, η εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας χώρας στην Ουκρανία, αλλά και η ευρύτερη προοπτική διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας. Επισήμανε παράλληλα την ανάγκη να σταλεί ένα καθαρό και θετικό μήνυμα για την ενταξιακή προοπτική και τη στήριξη των Δυτικών Βαλκανίων, επαναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία για αναζωογόνηση της διαδικασίας που είχε διατυπώσει στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη, όπου πρότεινε την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων μέχρι το 2033.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Ιταλό ομόλογό του για τις νεότερες εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο και για την τουρκική επιθετικότητα.

Όσο αφορά τη Λιβύη, ο Μάριο Ντράγκι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέτασαν τρόπους επανεκκίνησης της Πολιτικής Διαδικασίας και κάλεσαν όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να αποφύγουν τη χρήση βίας

Η άφιξη του Πρωθυπουργό στο κυβερνητικό Μέγαρο της Ρώμης