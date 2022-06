Κοινωνία

Φονική πλημμύρα στη Μάνδρα: Ανακοινώνονται οι ποινές

Σήμερα η ανακοίνωση των ποινών για τους οκτώ ενόχους για τις φονικές πλημμύρες στη Μάνδρα.

Την τιμωρία που θα τους επιβληθεί όσον αφορά τις ευθύνες που τους απέδωσε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο για την φονική πλημμύρα στην Μάνδρα το Νοέμβριο του 2017, αναμένουν σήμερα οι οκτώ κηρυχθέντες ένοχοι κατηγορούμενοι.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο πρόκειται να ανακοινώσει την απόφασή του για τις ποινές που θα επιβληθούν στους οκτώ κατηγορούμενους που σύμφωνα με την απόφαση , που ανακοινώθηκε την περασμένη Πέμπτη, κρίθηκαν ένοχοι για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της πλημμύρας, της ανθρωποκτονίας και σωματικών βλαβών από αμέλεια. Πρόκειται για δύο αντιπεριφερειάρχες, κατά τον επίμαχο χρόνο, την τότε δήμαρχο Μάνδρας και πέντε τότε στελέχη, της Πολεοδομίας και της Υπηρεσίας αστυνόμευσης ρεμάτων.

Η διαδικασία σήμερα θα ξεκινήσει με την πρόταση της Εισαγγελέως Έδρας επί των αιτημάτων που υπέβαλαν οι οκτώ κριθέντες ένοχοι κατηγορούμενοι για την αναγνώριση ελαφρυντικών .

Αφού το δικαστήριο κρίνει το θέμα των ελαφρυντικών η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά το μεσημέρι με την ανακοίνωση των δικαστών επί των ποινών που θα επιβληθούν και της ποινικής μεταχείρισης καθενός καταδικασθέντα.

Το δικαστήριο μετά από διαδικασία που έχει συμπληρώσει τα δυόμιση χρόνια, κήρυξε αθώους 13 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και η τότε περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου , θεωρώντας ότι δεν στοιχειοθετούνται για αυτούς οι πράξεις που τους αποδόθηκαν μετά από πολύμηνη εισαγγελική έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας που έπληξε την Μάνδρα. Αντίθετα για τους οκτώ έκρινε ότι είναι υπαίτιοι εκ της θέσεως και της αρμοδιότητας που είχε ο καθένας και πράξεων και παραλείψεων τους που συνέδραμαν στις ολέθριες συνέπειες που επέφερε το φυσικό φαινόμενο που "χτύπησε" την Δυτική Αττική.

Η υπόθεση αφορά το έντονο πλημμυρικό φαινόμενο που έπληξε την περιοχή τα ξημερώματα της 15ης Νοεμβρίου 2017 μετά από έντονη νεροποντή που είχε εκδηλωθεί από τη νύχτα. Η φονική πορεία των υδάτων που πέρασε μέσα από την πόλη της Μάνδρας κόστισε την ζωή 25 ανθρώπων ενώ προκάλεσε τεράστιες υλικές καταστροφές.

