Πισπιρίγκου – Ζάρδας στον ΑΝΤ1: Αν ήταν δολοφόνος θα ζητούσε ιατροδικαστική για τη Μαλένα;

Τι είπε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου, αμφισβητώντας το νέο ιατροδικαστικό πόρισμα.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο συνήγορος υπεράσπισης της Ρούλας Πισπιρίγκου, Κωνσταντίνος Ζάρδας για το νέο ιατροδικαστικό πόρισμα , ξεκαθαρίζοντας πως «άλλο να λέμε αποδείχθηκε η εγκληματική ενέργεια, άλλο να λέμε ότι υπάρχει ένδειξη από το πόρισμα».

«Αν αποδείχθηκε ή όχι είναι αρμόδιο να το κρίνει μόνο το αρμόδιο δικαστήριο», διευκρίνισε.

Ο νομικός αντιπαράβαλλε το γεγονός ότι, «σε χρόνο άμεσο μετά τους θανάτους, είχαμε ιατροδικαστές και παθολογοανατόμο που εξέτασαν τις σορούς των παιδιών», τονίζοντας ότι, είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αμφισβητούμε.

Σχολιάζοντας τις διαφωνίες της ιατροδικαστού με την παθολογοανατόμο είπε πως, «με τέτοιες διαφωνίες δεν μπορούμε καν να πούμε ποιος είναι ο ένοχος, αλλά αν υπάρχει ένοχος».

Ο Κ.Ζάρδας υπογράμμισε με έμφαση ότι, ήταν η ίδια η κατηγορουμένη που δεν ήταν ικανοποιημένη από το πόρισμα που αφορούσε στη Μαλένα, αφού μίλαγε για ηπατική ανεπάρκεια, χωρίς να λέει πού οφείλεται» και ήταν εκείνη που «ζήτησε παρέμβαση εισαγγελέα και είπε πως ‘εμένα δεν με ικανοποιεί το πόρισμα’».

«Αναρωτιέμαι για ποιο λόγο ένας δολοφόνος όπου γίνεται μία ιατροδικαστική έκθεση και λέει πως δεν υπάρχει δολοφονία, επιδιώκει να επανέλθουν οι Αρχές στο πόρισμα που την αθωώνει. Ένας δολοφόνος δεν θα ανακινούσε ποτέ το θέμα», κατέληξε.

