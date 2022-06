Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΕΣΑΚΕ: Πρόστιμο για τον τελικό στο ΣΕΦ

Στην επιβολή προστίμου προχώρησε η ΕΣΑΚΕ στον Ολυμπιακό, λόγω όσων έγιναν στον τελικό με τον Παναθηναϊκό.

Με πρόστιμο 3.400 ευρώ τιμωρήθηκε η ΚΑΕ Ολυμπιακός από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, για τα όσα διαδραματίστηκαν από τους οπαδούς της κατά τη διάρκεια του τρίτου τελικού με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (υβριστικά συνθήματα, ανάρμοστη συμπεριφορά, χρήση καπνογόνου και επεισόδια).

Αναλυτικά:

«Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : α) η ποινή της επίπληξης και χρηματικό πρόστιμο χιλίων τετρακοσίων (1.400,00) ευρώ, για υβριστικά συνθήματα εκτεταμένης έντασης με αποδέκτες φυσικά πρόσωπα για τα οποία ακολούθησαν δύο (2) προειδοποιήσεις,

β) χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ, για ανάρμοστη συμπεριφορά,

γ) χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων (500,00) ευρώ για χρήση καπνογόνου μέσα στο γήπεδο αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο και

δ) χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000,00) ευρώ για επεισόδια μέσα στο γήπεδο αλλά έξω από τον αγωνιστικό χώρο κατά τον αγώνα Πρωταθλήματος με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. KAE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ) που διεξήχθη στις 17-6-2022».

