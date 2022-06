Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο ύπνος με αναμμένο φως αυξάνει τον κίνδυνο για 3 σοβαρές νόσους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προκύπτει από την νέα έρευνα σχετικά με την επίδραση που έχει στον ανθρώπινο οργανισμό η ύπαρξη φωτός από ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές στην διάρκεια του ύπνου.

Όσοι κοιμούνται με αναμμένο φως στην κρεβατοκάμαρα, είναι πολύ πιθανότερο να είναι παχύσαρκοι, να έχουν υπέρταση και διαβήτη (παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου), σε σύγκριση με εκείνους που κοιμούνται στο σκοτάδι, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη.

Οι επιστήμονες συνιστούν να είναι σβηστά τα φώτα στη διάρκεια του ύπνου, όπως επίσης οι ηλεκτρονικές συσκευές (τηλεόραση, έξυπνο κινητό τηλέφωνο, υπολογιστής κ.α.), αλλιώς υπάρχουν αυξημένοι κίνδυνοι για την υγεία.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την επίκουρη καθηγήτρια νευρολογίας Μίντζι Κιμ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Northwestern του Σικάγου, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα ύπνου "Sleep", μελέτησαν 552 ανθρώπους 63 έως 84 ετών, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν με συσκευή που φοριόταν στον καρπό τους και κατέγραφε κατά πόσο εκτίθεντο σε τεχνητό φως τη νύχτα που κοιμούνταν.

Η μελέτη βρήκε ότι λιγότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες, κοιμούνταν για τουλάχιστον πέντε ώρες μέσα σε απόλυτο σκοτάδι. Οι υπόλοιποι εκτίθεντο σε λιγότερο ή περισσότερο φως και είχαν σε μεγαλύτερο ποσοστό παχυσαρκία, υπέρταση και διαβήτη.

"Είτε λόγω του ανοιχτού κινητού μας, είτε επειδή αφήνουμε ανοιχτή την τηλεόραση όλο το βράδυ, είτε λόγω της φωτορύπανσης μιας μεγάλης πόλης, ζούμε εν μέσω πολλών τεχνητών πηγών φωτός καθ' όλο το 24ωρο. Οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι κινδυνεύουν περισσότερο από διαβήτη και καρδιαγγειακή νόσο και η έκθεση ακόμη και σε λιγοστό φως τη νύχτα μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο", δήλωσε η δρ Κιμ.

Οι ερευνητές συνιστούν, αν πρέπει να μένει ανοικτό κάποιο φως, αυτό να είναι αχνό και κοντά στο πάτωμα.

Επίσης να προτιμάται φως με κόκκινο ή πορτοκαλί χρώμα που διεγείρει λιγότερο τον εγκέφαλο, ενώ να αποφεύγεται το λευκό ή το μπλε φως.

Επίσης, αν μπορεί κανείς, να μετακινήσει το κρεβάτι του έτσι ώστε το τεχνητό φως που έρχεται από τον δρόμο, να μην πέφτει πάνω στο πρόσωπο του.

Το φως τη νύχτα απορρυθμίζει το βιολογικό ρολόι (κιρκάδιο ρυθμό) του ανθρώπινου σώματος, καθώς καταστέλλει την παραγωγή της μελατονίνης, της ορμόνης του σκοταδιού, η οποία, μεταξύ άλλων, έχει αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Εφόσον το τεχνητό φως μειώνει τη μελατονίνη, μπορεί να επιβαρύνει την υγεία πολλαπλά.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεξικό: μακελειό σε ανταλλαγή πυρών με απαγωγείς (εικόνες)

Γυναικοκτονία στο Κουκάκι: απόπειρα αυτοκτονίας έκανε ο σύζυγος του θύματος

Χανιά: Πατέρας κατηγορείται ότι βίαζε τα παιδιά του