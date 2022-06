Πολιτισμός

Εθνική Πινακοθήκη: Νέα Διευθύντρια η Συραγώ Τσιάρα

Ποια είναι η νέα Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, που πήρε την θέση της εκλιπούσης Μαρίνας Λαμπράκη - Πλάκα.

Με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας Μενδώνη, η ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια Συραγώ Τσιάρα ορίζεται Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου, καταλαμβάνοντας την θέση της εκλιπούσης Μαρίνας Λαμπράκη - Πλάκα, που κατείχε την θέση αυτή για τρεις δεκαετίες..

H Συραγώ Τσιάρα είναι ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια και Διευθύντρια του ΜΟΜus - Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και της Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Διαθέτει δεκαπενταετή εμπειρία διεύθυνσης δημόσιων μουσειακών οργανισμών και εικοσαετή εμπειρία διαχείρισης συλλογών έργων ελληνικής και διεθνούς τέχνης. Εχει επιμεληθεί περισσότερες από πενήντα εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχει οργανώσει συνέδρια, συγγράφει επιστημονικές μελέτες και δίνει διαλέξεις, κυρίως πάνω σε ζητήματα σχέσεων τέχνης και πολιτικής, μνήμης, ταυτότητας, επιμελητικών πρακτικών και διασύνδεσης της σύγχρονης τέχνης με τους αρχαιολογικούς χώρους και τη δημόσια σφαίρα. Από το 2007 μέχρι το 2020 ανέλαβε τη διεύθυνση του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης. Από το 2017 μέχρι σήμερα διευθύνει τη Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Το 2009 συνεπιμελήθηκε τη 2η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης – «Πράξις. Τέχνη σε Αβέβαιους Καιρούς». Διετέλεσε επιμελήτρια του Ελληνικού Περιπτέρου στην 55η Μπιενάλε της Βενετίας το 2013. Το 2017 συνεπιμελήθηκε με τη Μαρία Τσαντσάνογλου έκθεση 28 Ελλήνων καλλιτεχνών στο Εθνικό Μουσείο Τεχνών του Πεκίνου στο πλαίσιο της 7ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης του Πεκίνου, διοργάνωση στην οποία η Ελλάδα υπήρξε τιμώμενη χώρα. Στην 58η Μπιενάλε της Βενετίας, το 2019, ανέλαβε τα καθήκοντα της εθνικής επιτρόπου. Γεννήθηκε στη Λάρισα το 1968. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης , ενώ συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνική Ιστορία της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Leeds, στην Αγγλία. Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Α.Π.Θ. με θέμα το ρόλο της δημόσιας γλυπτικής στη διαμόρφωση της εθνικής μνήμης και αναγορεύτηκε διδάκτωρ το 2000. Εργάστηκε για την έρευνα, μελέτη, τεκμηρίωση και εκθεσιακή προβολή της Συλλογής Κωστάκη στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διδάσκοντας παράλληλα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.