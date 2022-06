Τεχνολογία - Επιστήμη

Σύνδρομο Long - Covid και σε παιδιά έως 14 ετών

Ανησυχητικά είναι τα συμπεράσματα νέας μελέτης, της μεγαλύτερης του είδους της που έχει γίνει μέχρι τώρα παγκοσμίως.

Τα παιδιά έως 14 ετών που μολύνθηκαν από τον κορονοϊό μπορούν επίσης -όπως οι ενήλικες- να εμφανίσουν Long Covid-19 με συμπτώματα που διαρκούν τουλάχιστον για δύο μήνες, όπως επιβεβαιώνει μία νέα δανική επιστημονική έρευνα, η μεγαλύτερη του είδους της διεθνώς γι' αυτές τις ηλικιακές ομάδες.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την καθηγήτρια Σελίνα Κίκενμποργκ Μπεργκ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Κοπεγχάγης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο παιδιατρικό περιοδικό «The Lancet Child & Adolescent Health», ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 11.000 παιδιά 0-14 ετών με θετικό τεστ κορονοϊού, καθώς και για 33.000 παιδιά χωρίς Covid-19 (η ομάδα ελέγχου για λόγους σύγκρισης).

Διαπιστώθηκε ότι όλες οι ηλικιακές ομάδες των παιδιών με Covid-19 είναι πιθανότερο να έχουν τουλάχιστον ένα σύμπτωμα δύο μήνες μετά την αρχική λοίμωξη: Τα ποσοστά μακράς Covid-19 ήταν 40% στις ηλικίες 0-3 ετών, 38% στις ηλικίες 4-11 ετών και 46% στις ηλικίες 12-14 ετών. Τα αντίστοιχα χαμηλότερα ποσοστά ήστν 27%, 34% και 41% για τα παιδιά χωρίς Covid-19.

Μέχρι σήμερα οι περισσότερες έρευνες πάνω στη μακρόχρονη Covid-19 είχαν εστιάσει σε ενήλικες και εφήβους. Ορισμένα συμπτώματα (εναλλαγές ψυχικής διάθεσης, πονοκέφαλοι, στομαχόπονοι, κόπωση κ.ά.) μπορεί να εμφανιστούν και σε παιδιά χωρίς Covid-19, αλλά η νέα μελέτη δείχνει ότι τέτοια συμπτώματα συμβαίνουν κάπως συχνότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα παιδιά που προηγουμένως είχαν αρρωστήσει από τον κορονοϊό.

Τα συχνότερα παρατεταμένα συμπτώματα Covid-19 στις ηλικίες 0-3 ετών ήταν οι διαταραχές ψυχικής διάθεσης, τα εξανθήματα και οι στομαχόπονοι, στις ηλικίες 4-11 ετών οι εναλλαγές διάθεσης, οι δυσκολίες μνήμης και συγκέντρωσης και τα εξανθήματα, ενώ στις ηλικίες 12-14 ετών η κόπωση, οι διαταραχές διάθεσης και η δυσκολία μνήμης και συγκέντρωσης.

