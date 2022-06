Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: παράταση για την υποβολή τους

Πότε λήγει η νέα διορία για την εμπρόθεσμη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, "το Υπουργείο Οικονομικών υλοποιεί έμπρακτα τη δέσμευσή του για τη διευκόλυνση και την εξυπηρέτηση όλων των φορολογούμενων πολιτών.

Με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, παρατείνεται έως τις 29 Ιουλίου 2022 και ώρα 15.00, η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ΚΦΕ, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Παρά το γεγονός ότι φέτος η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ξεκίνησε να λειτουργεί από τις 30 Μαρτίου 2022, η χρονική αυτή παράταση κρίνεται επιβεβλημένη, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να γίνει έως τις 29 Ιουλίου.

Η Κυβέρνηση, ασκώντας σταθερά μια φορολογική πολιτική με κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο, παρατείνει το χρονικό περιθώριο υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου να διευκολύνει όλους τους Έλληνες πολίτες για να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους".

