Νέα Υόρκη: έπεσε στις γραμμές του μετρό λίγο πριν περάσει ο συρμός (βίντεο)

Συγκλονιστική είναι η διάσωση μίας νεαρής από τις γραμμές του μετρό, λίγες στιγμές πριν περάσει ο συρμός.

Δύο αστυνομικοί θεωρούνται πια ήρωες, αφού έσωσαν τη ζωή μιας γυναίκας η οποία κατέρρευσε πάνω από τις γραμμές του μετρό σε σταθμό του Μπρούκλιν και μάλιστα σε πρωινή ώρα αιχμής.

Στις κάμερες των αστυνομικών φαίνεται η νεαρή που περπατά στην πλατφόρμα, όταν ξαφνικά λιποθυμά και πέφτει στις γραμμές του μετρό.

Ένας αστυνομικός που ήταν λίγο πιο πίσω από την 25χρονη κατέγραψε την πτώση με την κάμερα που έχει πάνω του, ενώ ένας δεύτερος που ακολούθησε κατέβηκε στις γραμμές και την έσωσε, τη στιγμή που εκείνη εκλιπαρούσε για βοήθεια, κουνώντας τα χέρια της.

Και οι δύο αστυνομικοί μαζί κατάφεραν να την τραβήξουν έξω, λίγα δευτερόλεπτα πριν έρθει το τρένο.

Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σε σταθερή κατάσταση και σύμφωνα με τις Αρχές της Νέας Υόρκης, ήταν θέμα υγείας που προκάλεσε την κατάρρευσή της.

