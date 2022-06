Life

MAD VMA 2022: το ξύλο, η κόντρα Light - Snik, η Παπαρίζου και οι αντιδράσεις (βίντεο)

Σάλος έχει ξεσπάσει μετά τα επεισόδια στην διάρκεια της τελετής απονομής των μουσικών βραβείων. Έφυγε από την εκδήλωση η Έλενα Παπαρίζου. Τι ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Αλγεινή εντύπωση και αντιδράσεις προκαλούν οι εικόνες βίας και ντροπής στα Mad Video Music Awards 2022, με γνωστούς τράπερ να μην σέβονται τίποτα και κανέναν, παίζοντας ξύλο μπροστά σε καλλιτέχνες και κοινό, ενώ μάλιστα η εκδήλωση καταγραφόταν για να προβληθεί στην τηλεόραση.

Ο καυγάς ξέσπασε ανάμεσα στους τράπερ Snik, Light και Tranno και τους… σωματοφύλακές τους, που τους πλαισίωναν. Άρχισαν να πλακώνονται ενώ βρίσκονταν στα καθίσματα με τους καλεσμένους της εκδήλωσης, εν μέσω αποδοκιμασιών του κοινού και των άλλων καλλιτεχνών και προσκεκλημένων.

Η Ρούλα Κορομηλά τραυματίστηκε ελαφρά προσπαθώντας να απομακρυνθεί από το «πεδίο της μάχης» , ενώ η Έλενα Παπαρίζου, που εκείνη την στιγμή είχε κληθεί στην σκηνή για να παραλάβει βραβείο, φυγαδεύτηκε από τους διοργανωτές μέσω της σκηνής.

Η Έλενα Παπαρίζου πήρε απο το χέρι την Ιωάννα Παλιοσπύρου, που παρουσίαζε το βραβείο και αποχώρησαν, με την τραγουδίαστρια να ανακοινώνει ότι έαν υπάρξει επόμενη διοργάνωση και κληθεί η ίδια, δεν πρόκειται να παραστεί, εάν έχουν κληθεί οι εν λόγω τράπερς.

Και εδώ βλέπουμε την #ΕλεναΠαπαριζου να αποδεικνύει για ακόμη μια φορά την αξία της : μετά περιστατικό βίας που έζησε, ενώ θα μπορούσε να φύγει αμέσως μέσα στον πανικό της , δεν έφυγε χωρις να πάρει από το χέρι την #Ιωαννα_Παλιοσπυρου ???? #MADVMA2022 #MadVMA22 pic.twitter.com/D5UHEOsDSv — helenapaparizoufanclub (@paparizoufc) June 22, 2022

Η εκδήλωση των Mad Video Music Awards διακόπηκε προσωρινά, όμως μετά από λίγο οι «πρωταγωνιστές» των σκηνών βίας απευθύνθηκαν στο κοινό, ζητώντας συγγνώμη από όλους.

Υποτίθεται τα τραγούδια έχουν ένα νόημα και δίνουν ένα μήνυμα. Τι στο καλό θέλουν αυτά τα τέρατα ανάμεσα σε "παιδιά" να δίνουν αυτά τα γαμω παραδείγματα; η βία γέννα βία. Κάθε μορφή της είναι κατακριτέα. #MadVMA22 ντροπή σας. #light #snik pic.twitter.com/WGun3zu9I8 — ??Melita-Official-Trelegko ?? (@Melita00827688) June 22, 2022

Το κανάλι MAD, που διοργανώνει τα Mad Video Music Awards, ανακοίνωσε αργά τη νύχτα ότι στην τηλεοπτική μετάδοση της εκδήλωσης δεν θα υπάρχει ούτε κάποια εμφάνιση και τραγούδι των τράπερ Snik, Light και Tranno οι οποίοι ενεπλάκησαν στο άγριο επεισόδιο ούτε οι σκηνές βίας μεταξύ τους..

«Τα Mad Video Music Awards καταδικάζουν τη βία οποιασδήποτε μορφής. Σε αυτό το πλαίσιο δε θα προβληθεί κανένα τραγούδι και καμία βράβευση προσώπων που συμμετείχαν σε τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες. Τα Mad Video Music Awards, 19 χρόνια τώρα είναι και θα συνεχίσουν να είναι η γιορτή της μουσικής που ενώνει», επισημαίνει το MAD στην ανακοίνωσή του.

View this post on Instagram A post shared by Mad TV (@mad_tv)

Πάντως, ενώ μαίνονται ο σάλος και η κατακραυγή σε βάρος των πρωταγωνιστών του επεισοδίου στα Mad Video Music Awards, ο τράπερ Light ρίχνει ευθύνες για ό,τι έγινε στους διοργανωτές, δίνοντας μάλιστα στη δημοσιότητα και μηνύματα που είχε ανταλλάξει με άνθρωπο της παραγωγής!

Με stories στο Instagram, ο τράπερ δημοσιοποίησε μήνυμα που είχε στείλει και ζητούσε να μην τον βάλουν να καθίσει δίπλα σε συγκεκριμένο άτομο…

Ο Light αρνήθηκε ότι ο καυγάς ξεκίνησε από εκείνον, αλλά ισχυρίστηκε πως του «την έπεσαν». «Δεν κατηγορώ κανέναν από τους εμπλεκόμενους για ό,τι έγινε. Ήταν γνωστό πως υπάρχει κόντρα ανάμεσά μας και είχα ενημερώσει πολλές φορές την διοργάνωση πως άμα μας φέρει σε επαφή στον ίδιο χώρο θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Οι άνθρωποι του MAD επέλεξαν να μας βάλουν όσο πιο κοντά τον έναν στον άλλο γινόταν. Ελπίζοντας πως θα υπήρχε κάποιο ελαφρύ καβγαδάκι που θα ανέβαζε τα νούμερα και θα βοηθούσε σε αυτόν τον πόλεμο των mainstream media απέναντι στο κύμα της μουσικής μας», έγραψε ο γνωστός τράπερ.

«Αν θεωρείς ότι αλλάζοντας την συμφωνία και βάζοντας τον έναν να κάτσει δίπλα στον άλλο θα υπάρξει κάποια μικρή λογομαχία ή κάνα δυο σπρωξίματα που θα ανεβάσουν την τηλεθέαση και θα δώσουν ψωμάκι στα πάνελς τις επόμενες μέρες κάνεις λάθος. Σε θερμοπαρακαλώ ξανασκέψου το αλλιώς ό,τι συμβεί θα είναι αποκλειστικά και μόνο δική σου ευθύνη», ανέφερε το μήνυμα που δημοσιοποίησε ο Light!

Τα όσα συνέβησαν σχολιάστηκαν καυστικά στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα και την Φαίη Σκορδά να έχουν μάλιστα και έναν έντονο διάλογο μεταξύ τους: