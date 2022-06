Πολιτική

Το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη

Τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία του Πρωθυπουργού, όπως δηλώθηκαν από τον ίδιο στη δήλωση του πόθεν έσχες.

Χωρίς σημαντικές μεταβολές σε σχέση με την προηγούμενη οικονομική χρήση το Πόθεν Έσχες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα προσωπικά του εισοδήματα για την οικονομική χρήση του 2020 ανήλθαν σε 77.603,3 ευρώ και προέρχονται κυρίως από τη βουλευτική αποζημίωση εκ των οποίων 5.800 ευρώ από ακίνητα και 1.837 ευρώ από εισόδημα αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα εισοδήματα της συζύγου του Μαρέβας Γκραμπόφσκι ανήλθαν σε 39.245,69 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και 30.000 από ακίνητα.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε πως από προηγούμενη χρήση διατηρεί κατέχει μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της BNP αξίας 15.583,53 δολαρίων και 7.671 ευρώ με χειριστή μερίδα Επενδυτή την Εθνική Τράπεζα.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού έχει στην κατοχή της τρεις θυρίδες στην Alpha Bank που έχει ανοίξει σε προηγούμενα έτη.

Ο πρωθυπουργός διατηρεί όλες τους τις καταθέσεις σε ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αθροιστικά ανέρχονται περίπου σε 8.500 ευρώ και 111 δολάρια. Η σύζυγός του διατηρεί λογαριασμούς σε τράπεζες του εξωτερικού και εσωτερικού ύψους, περίπου 348.996 ευρώ και 177.713 δολάρια.

Η ακίνητη περιουσία του πρωθυπουργικού ζεύγους που εμφανίζει 40 εγγραφές με διάφορα ποσοστά κυριότητας σε ακίνητα που βρίσκονται σε Κρήτη, Αθήνα και Τήνο. Η μόνη μεταβολή που είχε το 2020 είναι η εκποίηση ενός ισόγειου διαμερίσματος 328 τ.μ. που κατείχε από το 1980.

Ο πρωθυπουργός κατέχει δύο ΙΧ επιβατικά 1.560 και 875 κυβικών καθώς και ένα φορτηγό ΙΧ για αγροτικές εργασίες 2.600 κυβικών. Η σύζυγός του ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο 2.495 κυβικών, ενώ την χρονιά εκείνη εκποίησε ένα ΙΧ επιβατικό 1.598 κυβικών έναντι 8.000 ευρώ.

Σχετικά με δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται να έχει δύο δάνεια και μια πιστωτική κάρτα. Ειδικότερα, η πιστωτική του κάρτα στην Εθνική Τράπεζα με υπολειπόμενο ποσό 21.274,61 ευρώ . Εμφανίζει οφειλή 150.000 ευρώ προς την κα Αλεξάνδρα Gourdain που δημιουργήθηκε το 2018. Επίσης έχει μια δανειακή υποχρέωση στην Τράπεζα Πειραιώς με οφειλόμενο ποσό 234.618 ευρώ που είναι συνοφειλέτης κατά 1/4, ενώ το 2020 εξόφλησε δάνειο στην Τράπεζα Πειραιώς αρχικού ποσού 150.000 ευρώ που είχε από το 2009. Η σύζυγός του έχει μια πιστωτική κάρτα και δύο δάνεια. Η πιστωτική κάρτα είχε οφειλόμενο ποσό 10.478 ευρώ . Ένα καταναλωτικό δάνειο ύψους 41.211,90 ευρώ στην Alpha Bank και ένα άλλο δάνειο στην Τράπεζα Πειραιώς με οφειλόμενο υπόλοιπο 838.345 ευρώ που είναι συνοφειλέτης κατά 1/3.

Σχετικά με τις συμμετοχές σε επιχειρήσεις, ο πρωθυπουργός διατηρεί την συμμετοχή του κατά 66% στην ΚΗΡΥΞ ΑΕ που έχει από κληρονομιά γονικής παροχής. Η σύζυγός του κατά την τρέχουσα χρήση απέκτησε συμμετοχή κατά 83.33% σε εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών με την επωνυμία «MGPG Intvestiment Consulting IKE» με αρχικό κεφάλαιο εισφοράς 30.000 ευρώ και κεφάλαιο εισφοράς κατά την 31/12/20 των 25.000 ευρώ. Εκποίησε τις μετοχές που κατείχε στην «Zeus + ΔΙΟΝΕ ΑΕ» είχε συμμετοχή 24,4% με αξία πώλησης 210.385 ευρώ, ενώ διατηρεί την συμμετοχής της κατά 50% στην «Μ. Γκραμπόφσκι και Σια ΟΕ» που κατείχε.

Η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη

