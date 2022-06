Life

“Άγριες Μέλισσες”: πάθη και αποκαλύψεις - “φωτιά” την Πέμπτη (εικόνες)

Συγκλονίζουν οι καταιγιστικές εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Η Πηνελόπη καταρρακώνεται απ’ την παραδοχή του Μελέτη για τη δολοφονία του Γραμματικού και παίρνει μια σημαντική απόφαση.#AgriesMelisses απόψε στις 22:30 στον #ant1tv pic.twitter.com/uEdOFjhdRP — Άγριες Μέλισσες ΑΝΤ1 (@melisses_ant1tv) June 23, 2022

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Πέμπτης, στις 22:30, στον ΑΝΤ1

Τα πράγματα με τη Δρόσω και τον Κωνσταντή πηγαίνουν απ’ το κακό στο χειρότερο. Η Ασημίνα με τον Νικηφόρο αναλαμβάνουν να τον συνεφέρουν. Θα τα καταφέρουν;

Η Πηνελόπη καταρρακώνεται απ’ την παραδοχή του Μελέτη για τη δολοφονία του Γραμματικού και παίρνει μια σημαντική απόφαση.

Η Κορίνα είναι σοκαρισμένη με την αποκάλυψη της Ζωής για τον πατέρα της, ενώ ο Ζάχος παραδέχεται στον Θεόδωρο τη δολοφονία του Ξανθού.

Ο Ακύλας ετοιμάζει το σχέδιο απόδρασής του, ενώ θα έχει ένα ανεπάντεχο επισκεπτήριο.

Ο Δούκας με τη Μυρσίνη επιστρέφουν στο αρχοντικό τους στο Διαφάνι. Το ίδιο βράδυ, ένας δυνατός έρωτας θα έχει την κατάληξη που του αξίζει…

