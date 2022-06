Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο Πλούτωνας και το εξάγωνο του Άρη με τον Κρόνο (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, για όλα τα ζώδια.

Για μια «βαριά ημέρα, καθώς ο Πλούτωνας “αγγίζει” την Σελήνη», έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Πέμπτη.

Ωστόσο, όπως σημείωσε η αστρολόγος, «υπάρχουν ωραίες όψεις, όπως αυτή με την Αφροδίτη που φέρνει κοντά αγαπημένα πρόσωπα».

Ακόμη, όπως είπε η Λίτσα Πατέρα, είναι σημαντική η περίοδος από 26 έως 28 Ιουνίου, «καθώς το εξάγωνο του Άρη με τον Κρόνο μπορεί να μας κάνει να προωθήσουμε σχέδια και σκέψεις που έχουμε επεξεργαστεί αρκετά στο παρελθόν».

«Αυτή η μέρα και οι αρχές της επόμενης εβδομάδας, όχι το τέλος της, είναι καλές για να προωθηθούν θέματα και προσωπικά και επαγγελματικά», σημείωσε η αστρολόγος.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

