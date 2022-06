Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: σημειωματάριο της βρέθηκε στο σπίτι που πουλήθηκε (βίντεο)

Επίθεση στον δημοσιογράφο του ΑΝΤ1 από τον θείο της προφυλακισμένης ως παιδοκτόνου, λίγη ώρα μετά από την αποκάλυψη του για το σημειωματάριο.

Στην οριστική υπογραφή των συμβολαίων πώλησης του σπιτιού της οικογένειας της Ρούλας Πισπιρίγκου, προκειμένου να εξοικονομηθούν χρήματα που θα χρειαστούν για την υπεράσπιση της προφυλακισμένης ως παιδοκτόνου, προχώρησε το πρωί η μητέρα της, Ελένη Λεγάτου.

Κατά την άφιξη της στο γραφείο του συμβολαιογράφου, η μητέρα της Ρούλας Πισπιρίγκου αρνήθηκε να κάνει το παραμικρό σχόλιο στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου του ΑΝΤ1, Νίκου Τσιλιπουνιδάκη.

Ο αγοραστής του σπιτιού, ο οποίος έχει ήδη μπει στο σπίτι από καιρό και κάνει διάφορες εργασίες ανακαίνισης του αποκάλυψε στον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη πως ανακάλυψε σε ένα σημείο του σπιτιού ένα σημειωματάριο της της Ρούλας Πισπιρίγκου, το οποίο έχει γραφεί από την ίδια όχι σε παιδική - εφηβική ηλικία, αλλά πολύ πιο πρόσφατα, όπως υποστήριξε ο αγοραστής.

Η αποκάλυψη αυτή, όπως και το γεγονός πως μαθεύτηκε το γεγονός της υπογραφής των συμβολαίων, με αποτέλεσμα τηλεοπτικά συνεργεία να βρίσκονται έξω από το γραφείο του συμβολαιογράφου, φαίνεται πως εξόργισαν το περιβάλλον της Ρούλας Πισπιρίγκου και της μητέρας της.

Κατά την έξοδο της από το γραφείο του συμβολαιογράφου, μετά την υπογραφή των συμβολαίων, η μητέρα της Ρούλας Πισπιρίγκου παρέμεινε αρνητική να δώσει την παραμικρή απάντηση στα ερωτήματα του Νίκου Τσιλιπουνιδάκη, ο οποίος δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τον θείο της Ρούλας Πισπιρίγκου, ο οποίος τον έσπρωξε και όπως μετέφερε «στον αέρα» ο δημοσιογράφος, τον απείλησε.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

