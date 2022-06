“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: η αίτηση διαζυγίου και το “μπλόκο” στον Δασκαλάκη για την Τζωρτζίνα

Κοινωνία

Τι αποκαλύπτει ο δικηγόρος για την εντολή έκδοσης διαζυγίου, ώρες πριν η Τζωρτζίνα μπει στο νοσοκομείο. Μαίνεται η κόντρα για τα ιατροδικαστικά πορίσματα για Ίριδα και Μαλένα.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» μίλησε την Πέμπτη ο δικηγόρος που ο Μάνος Δασκαλάκης είχε επισκεφθεί, στις αρχές Απριλίου του 23021 και του είχε ανακοινώσει πως υπάρχει κοινή απόφαση με την Ρούλα Πισπιρίγκου για την έκδοση διαζυγίου κοινή συναινέσει.

Όπως είπε ο Σπυρίδων Σορβατζιώτης, ο Μάνος Δασκαλάκης τον επισκέφθηκε τον Απρίλιο του 2021 και «αφού μου διηγήθηκε την απώλεια των πρώτων δύο παιδιών», με ενημέρωσε πως θα προχωρούσαν σε συναινετικό διαζύγιο.

«Μου είπε πως ήταν ενημερωμένη η σύζυγος και να επικοινωνήσω με τον δικηγόρο της για να κανονίσουμε τα διαδικαστικά», σημείωσε ο δικηγόρος.

Ωστόσο, όπως προσέθεσε, «Στις 9 του μήνα με κάλεσε στο τηλέφωνο και είπε ότι και το τρίτο παιδί εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο και να επικοινωνήσω με τον δικηγόρο της, για να της πει να του του επιτρέψει να μπει στο νοσοκομείο», καθώς όπως σημείωσε, η Ρούλα Πισπιρίγκου του απαγόρευε να επισκεφθεί το παιδί του στο νοσοκομείο.

«Η Τζωρτζίνα του είχε ιδιαίτερη αδυναμία και όπως μου είπε ίσως για αυτό δεν τον άφηνε να το δει», είπε με νόημα ο κ. Σορβατζιώτης, λέγοντας πάλι πως «με κάλεσε εσπευσμένα και μου ζήτησε βοήθεια για αυτό, για να δει το παιδί του».

Σημείωσε πάντως πως στην σκιά και των δραματικών εξελίξεων για την υγεία της Τζωρτζίνας δεν κατατέθηκε ποτέ αίτηση διαζυγίου από τον Μάνο Δκασλαλάκη, κάτι που «δεν θα γινόταν έτσι κι αλλιώς, αφού το διαζύγιο θα ήταν συναινετικό».

Εν τω μεταξύ, στην σκιά των αποκαλύψεων από το νέο πόρισμα των ιατροδικαστών για τον θάνατο της Μαλένας και της Ίριδας, με πιθανότερο ενδεχόμενο τα δύο παιδιά να δολοφονήθηκαν στον ύπνο τους, μέσω της πρόκλησης ασφυξίας, μαίνονται οι κόντρες ανάμεσα σε όσους επιστήμονες είχαν συμμετοχή στην έκδοση των αρχικών ιατροδικαστικών πορισμάτων για τα αίτια θανάτου των δύο παιδιών:

