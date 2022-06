Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Οικονόμου: Ο Μητσοτάκης θα ενημερώσει την ΕΕ για τις προκλήσεις

Ενημέρωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο. Οι επαφές Μητσοτάκη, οι τουρκικές προκλήσεις, τα μέτρα στήριξης και η αντεπίθεση στον Αλέξη Τσίπρα.

Με τα αποτελέσματα της χθεσινής συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ιταλό ομόλογό του Μάριο Ντράγκι, ξεκίνησε την σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. «Με τον κ. Ντράγκι ο πρωθυπουργός συζήτησε για τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία για τους ευρωπαίους πολίτες και την ανάγκη συντεταγμένης αντιμετώπισής τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

«Συμφώνησαν εκ νέου να θέσουν από κοινού στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το θέμα πλαφόν στην χονδρική τιμή φυσικού αερίου» είπε ο κ. Οικονόμου και συμπλήρωσε πως ο Κυρ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Ιταλό πρωθυπουργό για τις νέες εξελίξεις σε σχέση με την τουρκική επιθετικότητα.

Συζητήθηκε ακόμη η εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας χώρας στην Ουκρανία και ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη του σε αυτό, αλλά και την ανάγκη για την αναζωογόνησης της διαδικασίας για την ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων.

«Ο πρωθυπουργός είναι σήμερα στις Βρυξέλλες και θα ενημερώσει τους εταίρους μας για την έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας» είπε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Η Ελλάδα φροντίζει με προσεγμένη, ενεργητική και στοχευμένη διπλωματία να χτίζει συμμαχίες τόσο για την διασφάλιση των εθνικών μας δικαίων όσο και για την υπεράσπιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Γιατί πιστεύουμε στα μεγάλα ζητήματα χρειάζονται τεκμηριωμένες θέσεις, χρειάζονται προτάσεις και χρειάζονται και διεθνείς συνεργασίες».

Για τα μέτρα στήριξης, ο κ. Οικονόμου είπε πως η Κυβέρνηση όπως έχει κάνει από την αρχή της κρίσης, στέκεται δίπλα στους πολίτες, με στοχευμένα μέτρα, πάντα στα όρια δημοσιονομικών μας αντοχών.

Η κυβέρνηση έχει αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών που στόχο έχουν ανακουφίσουν τους ασθενέστερους, τη μεσαία τάξη αλλά και τον παραγωγικό ιστό της χώρας. «Εξαντλούμε κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για να περιοριστούν οι συνέπειες», είπε και επανέλαβε τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες σχετικά με την επιδότηση στα καύσιμα.

«Η νέα δέσμη μέτρων με αυξημένη επιδότηση κατέστη εφικτή γιατί με σχέδιο, με επαγγελματισμό δημιουργούμε νέα περιθώρια και οικονομικές δυνατότητες. Για τη στήριξη της κοινωνία, η χώρα μας έχει λάβει τα πιο γενναία μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συμπλήρωσε: «Η ΝΔ είναι το κόμμα του πολιτικού ανθρωπισμού, να είμαστε δίπλα στο λαό και την πατρίδα. Είμαστε δίπλα στην κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Και θα το συνεχίζουμε με σχέδιο και επαγγελματισμό στεκόμαστε στις ανάγκες και τις αγωνίες των ανθρώπων».

Η εισαγωγική τοποθέτηση έκλεισε με σχολιασμό των τελευταίων δηλώσεων του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα. «Θέλω να εκφράσω την αποδοκιμασία της κυβέρνησης στην κλιμακούμενη προσπάθεια του κ. Τσίπρα να πλήξει τη Δημοκρατία, τους θεσμούς και τον πολιτικό βίο με ένα σχέδιο «τραμπισμού αλά γκρέκα».

Όπως είπε ο κ. Οικονόμου, τις τελευταίες ημέρες «ο κ Τσίπρας ζήτησε ανάμεσα στα άλλα από τον πρωθυπουργό να ορίσει από τώρα υπηρεσιακό υπουργό εσωτερικών για να πάει ομαλά η χώρα στην πορεία προς εκλογές. Πρόκειται για ανήκουστο και εκτός κάθε τάξης πολιτικής και συνταγματικής, αίτημα το οποίο προσβάλει βαθύτατα τη λαϊκή βούληση. Αποκαλυπτικό των προθέσεων του κ. Τσίπρα είναι ότι συνδέει το αίτημα για υπηρεσιακό υπουργό προκειμένου να πάει ομαλά η χώρα στην πορεία προς τις εκλογές».

Και ο κ. Οικονόμου συνέχισε: «Όπως και το ότι εφημερίδες και όργανα του ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζουν την πρότασή του αυτή ως προαπαιτούμενο για τίμιες εκλογές. Φαίνεται ότι ο στόχος του κ. Τσίπρα είναι η αμφισβήτηση της ομαλότητας, των δημοκρατικών θεσμών, είναι η δημιουργία συνθηκών τοξικότητας. Προσπαθεί να εισάγει στην Ελλάδα τις διχαστικές τακτικές του «τραμπισμού», προκειμένου να καλλιεργήσει νοσηρό κλίμα, να δικαιολογήσει την πολιτική του υστέρηση στις δημοσκοπήσεις και να οικοδομήσει μια γραμμή άμυνας την για επόμενη πολιτική περίοδο. Καταφεύγει όμως έτσι σε μια επικίνδυνη τακτική με επιπτώσεις και στην πορεία της Οικονομίας και ενδεχομένως και σε εθνικά μας ζητήματα.

Επιδεικνύει ελαφρότητα και ανευθυνότατα σε έναν κόσμο που εξαιτίας των κρίσεων απαιτεί σοβαρότητα, στιβαρότητα, υπευθυνότητα και ενότητα. Ο κ. Τσίπρας οφείλει να αντιληφθεί ότι η δημοκρατική ομαλότητα συνιστά κεκτημένο της Μεταπολίτευσης και καμιά διχαστική προσέγγιση δεν θα τη θέσει σε κίνδυνο.

Με τις χθεσινές του ομιλίες και αναρτήσεις δείχνει ότι αποφάσισε να προχωρήσει από την τοξικότητα στον εκχυδαϊσμό.

Δεν θα τον ακολουθήσουμε σε αυτή την πολιτική ευτέλειας και εξαχρείωσης. Δεν θα αφήσουμε τον «τραμπισμό αλά γκρέκα» ούτε να πλήξει την Δημοκρατία μας, ούτε να διχάσει τους Έλληνες, ούτε να βλάψει την κοινωνία και την πατρίδα».

Και ο κ. Οικονόμου συμπλήρωσε: «Η κυβερνήση με ενσυναίσθηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες εξαιτίας των διεθνών κρίσεων και των ενεργειακών ανατιμήσεων, με παρεμβάσεις ανακούφισης των πολιτών και με σχέδιο συνεχίζει το έργο της. Το δικό μας στοίχημα είναι να κερδίσουμε τις επάλληλες κρίσεις που δημιουργούν προβλήματα στην ζωή των πολιτών. Του κ. Τσίπρα είναι να ξανασυγκροτήσει το προοδευτικό δήθεν μέτωπο με τον κ. Βαρουφάκη. Και αυτό τα λέει όλα».

Αναφερόμενος σε δηλώσεις του ΓΓ ΝΑΤΟ ο οποίος είπε χθες ότι το 2020 το ΝΑΤΟ έβαλε σε λειτουργία το μηχανισμό αποτροπής, και είναι έτοιμο να το ξανακάνει, ο κ. Οικονόμου είπε:

«Είναι γνωστές οι θέσεις μας στους συμμάχους για την τουρκική προκλητικότητα, όπως είναι γνωστή και η καταδίκη από χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Τέλος απαντώντας σε ερώτηση σχετική με τα συμπεράσματα της έκθεσης της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ, ο κ. Οικονόμου είπε ότι «η Ελλάδα είναι ένα κράτος δικαίου που σώζει ζωές μεταναστών που θέτουν σε κίνδυνο οι δουλέμποροι, είναι ένα κράτος δικαίου που διερευνά κάθε καταγγελία».

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Οικονόμου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών:

Για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ιταλία και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χθες, στη Ρώμη, συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογό του Mario Draghi. Συζήτησαν τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία για τους Ευρωπαίους πολίτες και επισήμαναν την ανάγκη συντεταγμένης αντιμετώπισής τους, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας. Συμφώνησαν μάλιστα να θέσουν εκ νέου από κοινού στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα της ανάγκης να τεθεί πλαφόν στη χονδρική τιμή του φυσικού αερίου.

Συζήτησαν επίσης θέματα που αφορούν στην επισιτιστική κρίση, τη διμερή οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, τις εξελίξεις στη Λιβύη και την Ανατολική Μεσόγειο με αιχμή την επιθετική ρητορική της Τουρκίας. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Ιταλό ομόλογό του για τις νεότερες εξελίξεις σε σχέση με την τουρκική επιθετικότητα.

Συζητήθηκε, επίσης, η εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας χώρας στην Ουκρανία, αλλά και η ευρύτερη προοπτική διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας, αλλά και την ανάγκη αναζωογόνησης της διαδικασίας για την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων. Κάτι που ο Πρωθυπουργός είχε διατυπώσει στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Θεσσαλονίκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σήμερα στις Βρυξέλλες όπου ξεκινάει η διήμερη Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εκεί θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στην απόδοση καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη στην Ε.Ε. χώρας στην Ουκρανία και τη Μολδαβία, καθώς και η στρατηγική της Ευρώπης απέναντι σε χώρες-εταίρους της Ε.Ε..

Ο Πρωθυπουργός θα αναπτύξει τις ξεκάθαρες θέσεις μας για τα ζητήματα αυτά και θα ενημερώσει τους εταίρους μας για την έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας. Η Ελλάδα φροντίζει με προσεγμένη, ενεργητική και στοχευμένη διπλωματία να χτίζει συμμαχίες, τόσο για τη διασφάλιση των εθνικών μας δικαίων όσο και για την υπεράσπιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Γιατί πιστεύουμε ότι στα μεγάλα ζητήματα χρειάζονται τεκμηριωμένες θέσεις, χρειάζονται προτάσεις και χρειάζονται διεθνείς συνεργασίες.

Για τα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στις ενεργειακές ανατιμήσεις

Η Κυβέρνηση, όπως έχει κάνει από την αρχή της ενεργειακής κρίσης, στέκεται δίπλα στους πολίτες, με στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης, πάντοτε στο όριο των δημοσιονομικών μας αντοχών. Το σημαντικό είναι συνεχώς να δημιουργούμε νέες δυνατότητες στην οικονομία, που θα μας επιτρέπουν να συνεχίζουμε και να εντείνουμε τις πολιτικές και τις προσπάθειες μετριασμού των επιπτώσεων της κρίσης. Η Κυβέρνηση έχει αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών που στόχο έχουν να ανακουφίσουν τους ασθενέστερους συμπολίτες μας, τη μεσαία τάξη, τον παραγωγικό ιστό, τον αγροτικό μας κόσμο, τον κόσμο του εμπορίου.

Προφανώς είναι αδύνατον να εξαλειφθούν παντελώς οι συνέπειες των εισαγόμενων κρίσεων. Εξαντλούμε, όμως -και θα συνεχίζουμε να το κάνουμε- κάθε δημοσιονομικό περιθώριο προκειμένου να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις στα οικονομικά νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγροτών.

Με τη νέα δέσμη μέτρων:

Πρώτον: Συνεχίζεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης (Diesel) κατά 12 λεπτά το λίτρο στην πηγή, έτσι ώστε το όφελος στην τελική τιμή, συνυπολογίζοντας τον Φ.Π.Α., να ανέρχεται σε 15 λεπτά το λίτρο.

Δεύτερον: Επεκτείνεται η κάρτα καυσίμων (Fuel Pass 2) παρέχοντας μεγαλύτερη επιδότηση σε περισσότερους δικαιούχους.

Συγκεκριμένα:

-Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021 έως 30.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος μέχρι του ορίου των 45.000 ευρώ.

-Η επιδότηση για αυτοκίνητο σε ηπειρωτική περιοχή ανέρχεται στα 80 ευρώ για το τρίμηνο, ενώ για όσους έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή, η επιδότηση ανέρχεται στα 100 ευρώ.

-Για ιδιοκτήτες μοτοσικλετών η επιδότηση, με τη χρήση κάρτας, ανέρχεται στα 60 ευρώ για το τρίμηνο στην ηπειρωτική χώρα και στα 70 ευρώ στη νησιωτική χώρα.

Τρίτον: Επιστρέφεται, εντός Αυγούστου αντί για το Νοέμβριο, ο ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Οι αγρότες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε σχετική πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί γι’ αυτόν τον σκοπό τον Ιούλιο, δηλώνοντας την αξία του πετρελαίου κίνησης που αγόρασαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Tο καταβλητέο ποσό θα υπολογίζεται με βάση την αξία των συγκεκριμένων αγορών, και με ανώτατο όριο συντελεστή ανά στρέμμα για κάθε καλλιέργεια ή εκτροφή, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στη δήλωση ΟΣΔΕ του 2021.

Η νέα δέσμη μέτρων -με αυξημένη επιδότηση και μεγαλύτερη περίμετρο- κατέστη εφικτή επειδή, με σχέδιο, με επαγγελματισμό, με μεθοδικότητα δημιουργούμε συνεχώς νέα περιθώρια και οικονομικές δυνατότητες.

Σημειώνεται ότι για τη στήριξη νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγροτών του συνόλου της κοινωνίας απέναντι στις ενεργειακές ανατιμήσεις, η χώρα μας έχει λάβει -όπως επιβεβαιώνεται από μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και την έκθεση του Ινστιτούτου Bruegel- τα πιο γενναία οικονομικά μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα του πολιτικού ανθρωπισμού. Είναι το κόμμα που έχει ως προτεραιότητά του να βρίσκεται δίπλα στο λαό και στην Πατρίδα. Είμαστε δίπλα στην κοινωνία και τις επιχειρήσεις και θα το συνεχίσουμε αυτό με ακόμα πιο δυνατό και ουσιαστικό τρόπο. Με σχέδιο, με επαγγελματισμό ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες και τις αγωνίες των ανθρώπων, τις οποίες γνωρίζουμε και κατανοούμε καλύτερα από τον οποιοδήποτε.

Για την «τοξικότητα που καλλιεργεί ο Αλέξης Τσίπρας»

Κλείνοντας, θέλω να εκφράσω την αποδοκιμασία της Κυβέρνησης στην κλιμακούμενη προσπάθεια του κ. Τσίπρα να πλήξει τη Δημοκρατία, τους Θεσμούς και τον πολιτικό βίο με ένα σχέδιο «τραμπισμού αλά γκρέκα». Επίμονα, στις πρόσφατες τελευταίες του τοποθετήσεις -προχθές στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματός του, αλλά και χθες στη συνέλευση του ΣΕΤΕ και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ- ο κ. Τσίπρας ζήτησε, ανάμεσα στ’ άλλα, από τον Πρωθυπουργό «να ορίσει από τώρα υπηρεσιακό Υπουργό Εσωτερικών προκειμένου να πάει ομαλά η χώρα στη πορεία προς τις εκλογές». Πρόκειται για ανήκουστο και εκτός κάθε τάξης -πολιτικής και συνταγματικής- αίτημα, το οποίο προσβάλει βαθύτατα τη λαϊκή βούληση.

Αποκαλυπτικό των προθέσεων του κ. Τσίπρα είναι το γεγονός ότι συνδέει το αίτημα για τοποθέτηση υπηρεσιακού Υπουργού Εσωτερικών με τον ισχυρισμό ότι το κάνει «προκειμένου να πάει ομαλά η χώρα στη πορεία προς τις εκλογές». Όπως επίσης και το γεγονός ότι εφημερίδες, δημοσιογραφικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζουν την πρότασή του αυτή με τίτλο «προαπαιτούμενα για τίμιες εκλογές». Φαίνεται ότι ο στόχος του κ. Τσίπρα είναι η αμφισβήτηση της ομαλότητας, η αμφισβήτηση των δημοκρατικών θεσμών και η δημιουργία συνθηκών τοξικότητας.

Προσπαθεί να εισάγει στην Ελλάδα τις διχαστικές πρακτικές του τραμπισμού, προκειμένου να καλλιεργήσει νοσηρό κλίμα, να δικαιολογήσει τόσο την πολιτική του υστέρηση στις δημοσκοπήσεις και να οικοδομήσει γραμμή άμυνας για την επόμενη πολιτική περίοδο. Καταφεύγει όμως με τον τρόπο αυτό σε μια ανεύθυνη και εξαιρετικά επικίνδυνη πρακτική, με επιπτώσεις και στην πορεία της οικονομίας και ενδεχομένως στα εθνικά μας ζητήματα. Επιδεικνύει ελαφρότητα και ανευθυνότητα, σε έναν κόσμο που, εξαιτίας των κρίσεων, απαιτεί σοβαρότητα, στιβαρότητα, υπευθυνότητα και ενότητα.

Ο κ. Τσίπρας οφείλει, επιτέλους, να αντιληφθεί ότι η δημοκρατική ομαλότητα συνιστά κεκτημένο της Μεταπολίτευσης και καμία διχαστική πολιτική προσέγγιση δεν θα τη θέσει σε κίνδυνο. Όμως με τις χθεσινές του αναρτήσεις και τα κομμάτια από την ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ -που φρόντισε με τον τρόπο αυτό να αναδείξει και να υπογραμμίσει- δείχνει και κάτι ακόμη: Ότι αποφάσισε να προχωρήσει από την τοξικότητα στον εκχυδαϊσμό.

Η Κυβέρνηση δεν θα τον ακολουθήσει σε αυτή την πολιτική ευτέλειας και εξαχρείωσης. Δεν θα αφήσουμε τον «τραμπισμό αλά γκρέκα» ούτε να πλήξει τη Δημοκρατία μας, ούτε να διχάσει τους Έλληνες, ούτε να βλάψει την κοινωνία και την Πατρίδα.

Η Κυβέρνηση με ενσυναίσθηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες εξαιτίας των διεθνών κρίσεων και ενεργειακών ανατιμήσεων, με παρεμβάσεις ανακούφισης των πολιτών, με συνέπεια στις προεκλογικές της δεσμεύσεις και στη μεταρρυθμιστική της πολιτική, με σχέδιο και καθημερινή προσπάθεια συνεχίζει αταλάντευτα το έργο της. Το δικό μας στοίχημα είναι να κερδίσουμε τις επάλληλες κρίσεις που δημιουργούν προβλήματα στη ζωή των πολιτών. Του κ. Τσίπρα είναι να ξανασυγκροτήσει το προοδευτικό δήθεν μέτωπο με τον κ Βαρουφάκη. Και αυτό από μόνο του τα λέει όλα.

