Life

Τζένιφερ Λόπεζ: Η νέα τάση στα μαλλιά που λατρεύει η τραγουδίστρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξετρελαμένη με την νέα τεχνική, που συνοδεύει μια διαχρονική τάση, είναι η Τζένιφερ Λόπεζ,

Το “sweeping” είναι η ιδανική λύση για να φωτίσεις και να ζεστάνεις ήπια το χρώμα των μαλλιών σου φέτος το καλοκαίρι. Αυτή η τεχνική χρωματισμού είναι η νέα τάση στα μαλλιά για το 2022 και αποτελεί συνώνυμο του balayage.

Ορισμένες τάσεις στα μαλλιά έρχονται και φεύγουν πολύ γρήγορα, αλλά υπάρχουν μερικές διαχρονικές όπως το balayage, το οποίο έχει αποκτήσει σήμετα το νέο του σύμμαχο, το “sweeping”!

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιοι Ισίδωροι - Μητροπολίτης Αργολίδας: η κατάσταση θυμίζει σέχτα

Αντετοκούνμπο: Κάποτε έλεγαν ότι δεν μπορώ να πηδήξω ούτε βρεγμένη εφημερίδα

Μάικλ Τζάκσον: Η ζωή του, τα σκάνδαλα και το άδοξο τέλος