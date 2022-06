Κοινωνία

Φονική πλημμύρα στην Μάνδρα: Οι ποινές που επιβλήθηκαν στους ενόχους

Οι οκτώ καταδικασθέντες άκουσαν τις ποινές που τους επιβλήθηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

Βαριές ποινές φυλάκισης που οδήγησαν σε πολυετείς καταδίκες τους οκτώ καταδικασθέντες για την ολέθρια πλημμύρα στην Μάνδρα το Νοέμβριο του 2017, που κόστισε 25 ζωές, επέβαλε το Τριμελές πλημμελειοδικείο.

Το δικαστήριο επέβαλε συνολικές ποινές που ξεπερνούν τα έξι χρόνια, εξαγοράσιμες προς 7 ευρώ ημερησίως.

Συγκεκριμένα το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή 5 ετών και 19 μηνών σε 3 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και ένας τότε αντιπεριφερειάρχης. Επίσης ποινή 5 ετών και 14 μηνών σε άλλους τέσσερις κατηγορούμενους, ανάμεσα στους οποίους ο έτερος πρώην αντιπεριφερειάρχης που κρίθηκε ένοχος, και ποινή 4 ετών και 22 μηνών στην πρώην δήμαρχο Μάνδρας. Πλην των αυτοδιοικητικών οι υπόλοιποι καταδικασθέντες ήταν κατά τον επίμαχο χρόνο στελέχη της Πολεοδομίας, του Δασαρχείου Αιγάλεω και υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Σε όλους τους καταδικασθέντες δόθηκε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.

Νωρίτερα το δικαστήριο υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελέως αναγνώρισε σε όλους τους κατηγορούμενους μόνο το ελαφρυντικό του σύννομου βίου ενώ απέρριψε όλα τα υπόλοιπα που αιτήθηκαν.

«Αποδείχθηκε ότι έζησαν μια σύννομη ζωή και εν γένει έντιμη στον κοινωνικό και στον επαγγελματικό τους βίο» είπε η εισαγγελική λειτουργός για τους καταδικασθέντες.

Επί των ποινών η εισαγγελέας ζήτησε για την κατηγορία της πλημμύρας ποινή από 16 μήνες έως 2 χρόνια, για κάθε ανθρωποκτονία 3 χρόνια και για σωματικές βλάβες 6 μήνες για την κάθε μία.

Οι κατηγορούμενοι βαρύνονται με 11 σωματικές βλάβες. Επίσης σύμφωνα με την απόφαση, με βάση τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που είχε ο καθένας, άλλοι κρίθηκαν ένοχοι για 18 ανθρωποκτονίες και άλλοι για το σύνολο των 25 θανάτων που άφησε πίσω της η πλημμύρα που σημειώθηκε στην Μάνδρα τα ξημερώματα της 15ης Νοεμβρίου 2017.

