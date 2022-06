Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 4η δόση εμβολίου προαιρετικά για όλους άνω των 30 ετών

Παραμένει η ισχυρή σύσταση της Επιτροπής προς συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα για άμεσο εμβολιασμό, με την τέταρτη δόση του εμβολίου.

Από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών παραμένει η ισχυρή σύσταση για 4η δόση εμβολίου κατά του κορονοϊού σε όλους τους πολίτες άνω των 60 ετών.

Ωστόσο, από την Επιτροπή αποφασίστηκε πως πως όποιος πολίτης άνω των 30 ετών για δικούς του λόγους (πχ. κάποιο ταξίδι) το επιθυμεί, θα μπορεί και αυτός να κάνει την τέταρτη δόση του εμβολίου.

Μάλιστα, η πλατφόρμα για τον ορισμό ραντεβού θα ειναι ενεργή απο τις 27 Ιουνίου.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας

"Στο πλαίσιο της εφαρμογής της απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών όσον αφορά τη χορήγηση της 2ης αναμνηστικής δόσης (4η δόση), παραμένει η ισχυρή σύσταση για τους άνω των 60.

Αναφορικά με τα άτομα του γενικού πληθυσμού ηλικίας κάτω των 60 ετών η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή επαρκή επιστημονικά δεδομένα για το πρόσθετο όφελος που θα προσέφερε μια δεύτερη αναμνηστική δόση με τα υπάρχοντα εμβόλια.

Ωστόσο, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών εισηγείται να δίνεται η δυνατότητα εμβολιασμού με δεύτερη αναμνηστική δόση σε άτομα ηλικίας 30 ως 59 ετών εφόσον το επιλέξουν.

Η πλατφόρμα θα ανοίξει για όλους όσους το επιθυμούν την Δευτερα 27-06-22".

