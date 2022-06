Κοινωνία

Συμμορία έκανε ηλεκτρονικές απάτες ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ

Δεν έχουν τέλος οι διαδικτυακές απάτες με θύματα ανυποψίαστους πολίτες και “λεία” χιλιάδες ευρώ. Χειροπέδες σε πέντε νεαρά άτομα.

Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες, με θύματα σε διάφορες περιοχές της χώρας, εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Τρίπολης, συλλαμβάνοντας σε περιοχές της Κορινθίας και της Βοιωτίας πέντε άτομα, ηλικίας από 22 έως και 32 ετών.

Η αστυνομία έχει εξιχνιάσει 85 περιπτώσεις , ενώ τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που δρούσαν από τον περασμένο Οκτώβριο, έχουν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, το οποίο ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, έπειτα από τις έρευνες που έκαναν οι αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας της Τρίπολης, αξιοποιώντας στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει, προέκυψε, σύμφωνα με την αστυνομία, ότι ηγετικό ρόλο είχε 28χρονος συλληφθείς, ο οποίος έδινε εντολές στα υπόλοιπα μέλη σχετικά με τον τρόπο δράσης τους.

Κατόπιν, εκείνοι προσέγγιζαν δικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών, προκειμένου να παραδώσουν στην οργάνωση τη διαχείριση των λογαριασμών τους.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι κύριοι τρόποι δράσης της εγκληματικής οργάνωσης ήταν οι εξής:

Η αναζήτηση και ο εντοπισμός, μέσω διαδικτύου, καταλυμάτων και δωματίων προς ενοικίαση

Η τηλεφωνική επικοινωνία με ιατρούς, προκειμένου να εξεταστούν έναντι υποτιθέμενης αμοιβής

Η τηλεφωνική και διαδικτυακή επικοινωνία με πωλητές, όπου συστήνονταν ως υποψήφιοι αγοραστές, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για την αγορά των προϊόντων τους.

Στη συνέχεια, με το πρόσχημα της άμεσης καταβολής των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό των θυμάτων, αποσπούσαν τεχνηέντως τα απαραίτητα στοιχεία και κωδικούς ταυτοποίησης για την είσοδο στον ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό τους

Έχοντας πλέον αποκτήσει πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή των παθόντων, μετέφεραν χρηματικά ποσά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων, σε λογαριασμούς αυτών που είχαν προηγουμένως προσεγγίσει.

Επίσης, σε πολλές από τις περιπτώσεις απατών, οι δράστες χρησιμοποιούσαν ψεύτικους υπερσυνδέσμους - αναδυόμενες σελίδες, καταφέρνοντας και με αυτό τον τρόπο να αποσπούν τα προσωπικά στοιχεία των ηλεκτρονικών τραπεζικών λογαριασμών των παθόντων.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, προκειμένου να συγκαλύπτουν την παράνομη δραστηριότητά τους και να αποπροσανατολίζουν τις έρευνες της αστυνομίας, χρησιμοποιούσαν πολλές τηλεφωνικές συνδέσεις, που ήταν δηλωμένες σε στοιχεία αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, βρέθηκαν τρία οχήματα, ηλεκτρονικός υπολογιστής, μεγάλος αριθμός κινητών τηλεφώνων και καρτών κινητής τηλεφωνίας, πολλές τραπεζικές κάρτες, καθώς και το χρηματικό ποσό των 5.165 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου, ενώ οι αστυνομικοί του τμήματος Ασφάλειας Τρίπολης, που συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση, αναζητούν δύο ακόμη άτομα, τα οποία εμπλέκονται στις υποθέσεις των απατών.

