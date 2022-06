Πολιτική

ΕΕ- Μητσοτάκης: Ικανοποίηση για την έναρξη διαδικασίας ένταξης Ουκρανίας και Μολδαβίας

Με τη χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας στέλνεται το σωστό μήνυμα στην Ουκρανία και στη Μολδαβία, δήλωσε προσερχόμενος στη σύνοδο του ΕΛΚ ο πρωθυπουργός.

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την επικείμενη ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπέρ της χορήγησης καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Αναλυτικά η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την άφιξή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:

Είμαι πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αποφασίσει να χορηγήσει καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ουκρανία και τη Μολδαβία. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ σημαντική απόφαση που λαμβάνει επίσης υπόψη τις σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών.

Η Ελλάδα ήταν υπέρ αυτής της απόφασης και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για το γεγονός ότι καταφέραμε να καταλήξουμε σε ομόφωνη απόφαση σε επίπεδο Συμβουλίου. Αυτό θα είναι το πρώτο θέμα στην ατζέντα μας. Σύντομα θα γίνουν ανακοινώσεις. Θεωρώ ότι στέλνεται το σωστό μήνυμα στην Ουκρανία και στη Μολδαβία.

Φυσικά, αυτός είναι ένας μακρύς δρόμος. Υπάρχουν αρκετές προϋποθέσεις. Όλοι γνωρίζουν ότι για να ενταχθεί κάποιος στην Ευρωπαϊκή οικογένεια, πρέπει να αναλάβει την «ιδιοκτησία» της διαδικασίας των μεταρρυθμίσεων. Με δεδομένες τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν από την βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, πιστεύω ότι ήταν σαφώς η ορθή απόφαση και το σωστό μήνυμα που έπρεπε να σταλεί στον ουκρανικό λαό.

