Δίκη Φιλιππίδη: Σε κλίμα έντασης συνεχίστηκε η δίκη του ηθοποιού

Οι ερωτήσεις από την πλευρά της υπεράσπισης στη δεύτερη καταγγέλλουσα προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της πολιτικής αγωγής

Κεκλεισμένων των θυρών ξεκίνησε η κατάθεση της τρίτης γυναίκας που έχει καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για σεξουαλική επίθεση. Η μάρτυρας στη μήνυσή της έχει περιγράψει ότι έπεσε θύμα απόπειρας βιασμού το 2014 στο αυτοκίνητο του ηθοποιού.

Έχει καταγγείλει πως μετά από μια επαγγελματική συνάντηση ο Πέτρος Φιλιππίδης προσφέρθηκε να την μεταφέρει στο σπίτι της και στο ύψος του Παλαιού Ψυχικού, της επιτέθηκε με σκοπό να τη βιάσει.

Τα πνεύματα «άναψαν» στη δικαστική αίθουσα όταν η συνήγορος υπεράσπισης του ηθοποιού την ώρα που εξέταζε τη δεύτερη καταγγέλλουσα είπε ότι έχει βιντεοσκοπήσει αναπαράσταση όσων υποστηρίζει η μάρτυρας και προτίθεται να προβάλει το βίντεο στο δικαστήριο.

Υπεράσπιση: Λέτε ότι ο Φιλιππίδης ήταν πάνω στους μηρούς σας με τα γόνατά του, έχοντας ύψος κοντά 1,90;

Μάρτυρας: Ναι.

Υπεράσπιση: Την έχω γυρίσει αυτή τη σκηνή και θα τη δείξω στα αναγνωστέα.

Πολιτική Αγωγή: Υπάρχει και ένα όριο.

Πρόεδρος: Μην μας αναγκάσετε να διακόψουμε.

Υπεράσπιση: Αυτά στα περιοδικά και στις συνεντεύξεις για το metoo.

Η ένταση χτύπησε κόκκινο, εξ αιτίας ενός χαρακτηρισμού στον οποίο προέβη η υπεράσπιση.

Υπεράσπιση: Άνθρωπος να καθίσει σε γυναίκα πάνω στα γόνατα με αυτό το βάρος δεν υπάρχει. Εμείς τη γυρίσαμε τη σκηνή με πέντε άτομα και δεν τα κατάφεραν, θα σας τη δείξω.

Μάρτυρας: Μου κατέβασε το κολάν προσπάθησε να μου ανοίξει τα πόδια. Προσπαθεί να με στριμώξει.

Υπεράσπιση: Του τραβήξατε τα μαλλιά, τον χτυπήσατε στο πρόσωπο;

Μάρτυρας: Κάποιες τον πήραν στο πρόσωπο, τον απομάκρυνα με το πόδι μου μέχρι ένα σημείο και σηκώθηκα να φύγω.

Υπεράσπιση: Δηλαδή με έναν τρόπο χαριτωμένο βάλατε το πόδι σας…

Πολιτική Αγωγή: Να μην σας τύχει ποτέ τέτοιος «χαριτωμένος» τρόπος.

Υπεράσπιση: Καταλαβαίνω την προσπάθεια να ματαιώσουν τις απαντήσεις.

Πρόεδρος: Αφήστε τη μάρτυρα να απαντά χωρίς χαρακτηρισμούς.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 27 Ιουνίου.

