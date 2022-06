Πολιτική

Νατζβάιλερ - Στρούτχοφ: Επίσκεψη Σακελλαροπούλου στο πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης (εικόνες)

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε τα αποκαλυπτήρια αναμνηστικής πλάκας αφιερωμένης στη μνήμη των Ελλήνων θυμάτων

Το πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης Νατζβάιλερ-Στρούτχοφ, όπου βρήκαν φρικτό θάνατο περίπου 17.000 άνθρωποι, επισκέφθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η κυρία Σακελλαροπούλου ξεναγήθηκε στο μουσείο, έκανε τα αποκαλυπτήρια αναμνηστικής πλάκας αφιερωμένης στη μνήμη των Ελλήνων θυμάτων, και κατέθεσε στεφάνι.

Ακολούθησε επίσκεψη στον θάλαμο αερίων και κατάθεση στεφάνου σε παρακείμενο μνημείο, όπου αναγράφονται όλα τα θύματα, μεταξύ των οποίων και οι Έλληνες Εβραίοι που θανατώθηκαν εκεί.

