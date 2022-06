Κοινωνία

Πισπιρίγκου: Στην Εισαγγελία η δικογραφία για τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας

Θέμα χρόνου να κληθεί για εξηγήσεις η Πισπιρίγκου

Αντίστροφα φαίνεται πως μέτρα ο χρόνος που η Ρούλα Πισπιρίγκου θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης για τον θάνατο και των άλλων δυο παιδιών της

Στα χέρια της Εισαγγελίαςβρίσκεται ήδη η δικογραφία που αφορά τα αίτια θανάτου της μικρής Μαλένας και της μόλις 6,5 μηνών Ίριδας, της οικογένειας Δασκαλάκη, μετά τη διαβίβασή της σήμερα από την Ασφάλεια στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών .

Ο φάκελος με το πόρισμα των ιατροδικαστών Καρακούκη- Καλόγρηα και τις καταθέσεις των δεκάδων μαρτύρων που ελήφθησαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης μπαίνει στο «μικροσκόπιο» των δύο εισαγγελικών λειτουργών που έχουν την εποπτεία της έρευνας για την συγκεκριμένη υπόθεση.

Δεν αποκλείεται, πιθανότατα, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, να δώσουν παραγγελία να κληθούν για κατάθεση με την ιδιότητα του υπόπτου ένα ή περισσότερα άτομα, για τα οποία προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων .

Θέμα χρόνου θεωρείται πια η 33χρονη να βρεθεί εκ νέου αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη προκειμένου να δώσει εξηγήσεις και για τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών της.

Η ίδια πάντως από την πρώτη στιγμή αρνείται πως έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στους θανάτους των τριών παιδιών της, ισχυριζόμενη ότι τα υπεραγαπούσε..

