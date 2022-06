Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των πιθήκων: 3 +1 κρούσματα στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο ΕΟΔΥ στην εβδομαδιαία ανακοίνωση του για τα κρούσματα στην χώρα μας.

Στην εβδομαδαία ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τα κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων στην Ελλάδα, αναφέρονται τα εξής:

"Στην χώρα μας έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά έως σήμερα, 23/06/22, τρία εισαγόμενα περιστατικά της ευλογιάς των πιθήκων (monkeypox).

Επίσης, αναμένεται να ολοκληρωθεί ο εργαστηριακός έλεγχος ενός επιπλέον ασθενούς με ιστορικό πρόσφατου ταξιδιού, για τον οποίο ο αρχικός έλεγχος δείγματος για είδη non-variola orthopox ιών (στα οποία συγκαταλέγεται και ο ιός της ευλογίας των πιθήκων) ήταν θετικός.

Ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου παραμένει χαμηλός για τον γενικό πληθυσμό και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού της διασποράς της νόσου.

Δημοσιεύματα σχετικά με κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων σε νησί των Κυκλάδων δεν ευσταθούν".

Νωρίτερα το πρωί έγινε γνωστό πως ο τουρίστας που μεταφέρθηκε απο την Νάξο στο Νοσοκομείο "Αττικόν" ως πιθανό κρούσμα, τελικώς νοσεί με ανεμοβλογιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 4η δόση εμβολίου προαιρετικά για όλους άνω των 30 ετών

Σύλληψη μητέρας που άφησε το παιδί της μόνο στο σπίτι

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: σημειωματάριο της βρέθηκε στο σπίτι που πουλήθηκε (βίντεο)