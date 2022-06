Οικονομία

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Πως λειτουργεί - Πότε ξεκινάει η χρήση της

Απο ποιες επιχειρήσεις αρχίζει η η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας λειτουργίας. Αναλυτικές οδηγίες.



Το υπουργείο Εργασίας σύντομα θα ξεκινήσει διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, σημείωσε χθες ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, από το βήμα του τρίτου συνεδρίου επαγγελματικής ασφάλισης.



Οι νέες ψηφιακές εφαρμογές που υποστηρίζουν την υλοποίηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας είναι διαθέσιμες στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, ενόψει της πρώτης εφαρμογής της Κάρτας από 1ης Ιουλίου για το σύνολο των τραπεζών της χώρας και τις επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζόμενους

Πρόκειται για την εφαρμογή myErgani mobile app για τους εργαζόμενους, η οποία έχει αναβαθμιστεί προκειμένου να υποστηρίζει τη λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, και την εφαρμογή Ergani CardScanner για τις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ήδη σύστημα ωρομέτρησης, η οποία «διαβάζει» κατά την έναρξη και λήξη της εργασίας τις Ψηφιακές Κάρτες των εργαζομένων και μεταδίδει αυτόματα σε πραγματικό χρόνο την πληροφορία στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Ο μηχανισμός «ανάγνωσης» της Ψηφιακής Κάρτας είναι παρόμοιος με τη διαδικασία που ακολουθείτο για το «σκανάρισμα» των πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης κατά την περίοδο της πανδημίας. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή CardScanner έχει διατεθεί ήδη στις επιχειρήσεις για δοκιμαστική χρήση, ενώ την προσεχή Δευτέρα 27/6 θα διατεθεί νέα έκδοση που θα συνδέεται στο παραγωγικό Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Από 1η Ιουλίου οι εργαζόμενοι στις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ (και σταδιακά το σύνολο των εργαζομένων στη χώρα), κατά την είσοδό τους στον χώρο εργασίας, θα «σκανάρουν» στο Ergani CardScanner (δηλ. την εφαρμογή που είναι διαθέσιμη για τις επιχειρήσεις) τον προσωπικό κωδικό QR code που εμφανίζει η εφαρμογή myErgani mobile app, προκειμένου να δηλώνουν τη έναρξη και λήξη της εργασίας. Έτσι, με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θα καταγράφονται αυτόματα οι ώρες εργασίας και οι υπερωρίες των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι θα μπορούν επιπλέον μέσω της αναβαθμισμένης εφαρμογής myErgani mobile app να βλέπουν στην κινητή τους συσκευή σε μορφή ημερολογίου το πρόγραμμα που προδηλώνει ο εργοδότης, καθώς και την πραγματική απασχόληση που παρείχαν.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας τίθεται σε εφαρμογή, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινωθεί, από 1ης Ιουλίου σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζόμενους, αφού προηγουμένως δημιουργήθηκαν οι αναγκαίες ψηφιακές υποδομές στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και οι εφαρμογές για εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ θα αποτελέσει τη βάση για την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας σταδιακά στο σύνολο των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας και μεγέθους. Από 1ης Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί απογραφική διαδικασία του ωραρίου απασχόλησης από το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, με την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας:

Διασφαλίζονται τα συμφέροντα των εργαζομένων με την πλήρη καταγραφή των πραγματικών ωρών εργασίας. Υπενθυμίζεται ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί πάγιο αίτημα της ΓΣΕΕ, που ικανοποιείται από τη σημερινή κυβέρνηση.

Δημιουργείται το πλαίσιο για διαφανείς και αποτελεσματικούς ελέγχους, καθώς οι ελεγκτές της Επιθεώρησης Εργασίας θα γνωρίζουν πριν τον έλεγχο πόσοι και ποιοι εργαζόμενοι πρέπει να βρίσκονται στον χώρο εργασίας.

Προστατεύονται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό οι επιχειρήσεις που σέβονται τη νομοθεσία έναντι εκείνων που εφαρμόζουν πρακτικές μαύρης ή υποδηλωμένης εργασίας.

Κατοχυρώνονται τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος από εισφορές.

Σημειώνεται ότι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας καλύπτει όλες τις μορφές απασχόλησης (π.χ. πλήρης, μερική, πρακτική άσκηση, μαθητεία, κ.λπ.) τα ωράρια εργασίας (σταθερό, μεταβαλλόμενο, βάρδιες, υπερωρίες), ενώ καταγράφει ηλεκτρονικά και όλες τις μορφές άδειας που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι.

Το νέο καθεστώς για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις της πρώτης φάσης εφαρμογής (τράπεζες και σούπερ μάρκετ), το οποίο σταδιακά θα επεκταθεί στο σύνολο των εργαζομένων και των επιχειρήσεων της χώρας, περιλαμβάνει τα εξής:

Α. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να «κατεβάσουν» στο κινητό τους τηλέφωνο την εφαρμογή myErgani mobile app η οποία είναι διαθέσιμη δωρεάν στις πλατφόρμες Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.gov.myergani) και App Store (https://apps.apple.com/us/app/myergani/id1624483175), μέσω των επίσημων λογαριασμών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η εφαρμογή παρέχει στους εργαζόμενους της πρώτης φάσης (τράπεζες και σούπερ μάρκετ), πρόσβαση στην ατομική Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας (σε μορφή QR Code), η οποία θα χρησιμοποιείται καθημερινά κατά την προσέλευση/αποχώρηση για την καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας. Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη και λήξη της εργασίας ο εργαζόμενος θα προβάλλει τον QR κωδικό προς ανάγνωση από την αντίστοιχη εφαρμογή Ergani CardScanner mobile app που διατίθεται στους εργοδότες (διαδικασία αντίστοιχη με αυτήν που ακολουθείτο για τον έλεγχο των πιστοποιητικών εμβολιασμού). Μετά την επιτυχή ανάγνωση της Κάρτας Εργασίας, δηλαδή του QR code, ο εργαζόμενος θα βλέπει στην οθόνη ένα μήνυμα επιβεβαίωσης με τα στοιχεία της δήλωσης Κάρτας Εργασίας που πρόκειται να υποβληθεί αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Μέσω της εφαρμογής myErgani mobile app οι εργαζόμενοι θα βλέπουν επίσης (για κάθε εργοδότη ξεχωριστά, αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας) σε μορφή ημερολογίου τον προγραμματισμό του χρόνου εργασίας και τα πραγματικά δεδομένα απασχόλησης ανά ημέρα, με βάση τις πληροφορίες προσέλευσης/αποχώρησης που υποβάλλονται από τον μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας.

Το Ημερολόγιο Εργασίας που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Εργασίας και την Πραγματική Απασχόληση είναι επίσης άμεσα διαθέσιμο στον εργαζόμενο, εκτός από την ψηφιακή εφαρμογή και μέσα από τη διαδικτυακή πύλη για την ενημέρωση των εργαζόμενων: https://myErgani.gov.gr.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή myErgani mobile app παρέχει πλήθος χρήσιμων πληροφοριών στο σύνολο των εργαζομένων και όχι μόνο σε όσους εργάζονται στις επιχειρήσεις που υιοθετούν την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Μέσω της εφαρμογής ο εργαζόμενος, (αφού ταυτοποιηθεί με χρήση των κωδικών του taxisnet) αποκτά πρόσβαση στην καρτέλα χρήστη όπου είναι καταγεγραμμένα τα στοιχεία του ιδίου και του εργοδότη ή των εργοδοτών στους οποίους απασχολείται. Οι εργοδότες είναι ομαδοποιημένοι σε δύο κατηγορίες: Ενεργός και Παλαιότερος. Είτε απασχολείται σε έναν είτε σε περισσότερους εργοδότες ταυτόχρονα, η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα παρακολούθησης της εκάστοτε εργασιακής σχέσης και των βασικών της χαρακτηριστικών, όπως οι εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης. Επιλέγοντας κάποιον από τους εργοδότες, προβάλλονται αναλυτικά στοιχεία του εργοδότη και της σχέσης εργασίας.

Παράλληλα, ο εργαζόμενος μπορεί να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και τον αφορούν, μέσω προωθητικών ειδοποιήσεων (push notifications). Με στόχο τη διαφάνεια και την ολοκληρωμένη ενημέρωση του εργαζόμενου, η εφαρμογή παρέχει πρόσβαση σε όλες τις Δηλώσεις που υποβάλλονται από τον εργοδότη στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (π.χ. έναρξη/λήξη απασχόλησης, μεταβολές/υπερωρίες/υπερεργασία, άδειες κ.ά.). Το ίδιο συμβαίνει και για τις πληρωμές από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο των διαφόρων δράσεων οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων, ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κ.α.. Επίσης, υπάρχει και ειδική ενότητα για την προβολή σημαντικών ανακοινώσεων από τους διαχειριστές του Π.Σ. Εργάνη ή το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με την έναρξη της πρώτης φάσης εφαρμογής της Κάρτας Εργασίας από 1/7/2022, οι επιχειρήσεις της πρώτης φάσης εφαρμογής έχουν την υποχρέωση να κοινοποιούν στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, καθημερινά και άμεσα, σε πραγματικό χρόνο, τα στοιχεία του πραγματικού χρόνου εργασίας (γεγονότα έναρξης και λήξης της εργασίας) για κάθε εργαζόμενο που εργάζεται με φυσική παρουσία την εκάστοτε ημέρα στον χώρο της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης του συστήματος ωρομέτρησης (εφόσον διαθέτουν τέτοιο) με τον νέο μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας στο Π.Σ. Εργάνη, ενώ αν αυτό δεν είναι εφικτό, το Υπουργείο Εργασίας διαθέτει την εφαρμογή Ergani CardScanner.

Η εφαρμογή Ergani CardScanner υποστηρίζει φορητές συσκευές (smartphone και tablet) με λειτουργικό σύστημα Android OS ή iOS. Είναι απαραίτητη η χρήση συσκευής με κάμερα και η απρόσκοπτη σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω WiFi ή/και 4G δικτύου κινητής τηλεφωνίας, για την άμεση υποβολή των γεγονότων προσέλευσης/αποχώρησης του εργαζόμενου. Προτείνεται η δυνατότητα χρήσης και των δύο δικτύων (WiFi και 4G) ώστε να διασφαλίζεται η εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης σε περίπτωση τεχνικής βλάβης στο δίκτυο.

Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης με τους κωδικούς OΠΣ ΙΚΑ/ΕΦΚΑ της επιχείρησης ή με κωδικούς Παραρτήματος που έχουν δημιουργήσει στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ειδικά για τον μηχανισμό υποβολής δηλώσεων Κάρτας Εργασία. Οι εργοδότες έχουν πρόσβαση στις δηλώσεις Κάρτας Εργασίας που υποβάλλονται αυτόματα από την εφαρμογή CardScanner για κάθε ανάγνωση Ψηφιακής Κάρτας Εργαζομένου, καθώς τα δεδομένα αποθηκεύονται και είναι διαθέσιμα στον εργοδότη μέσω της διαδικτυακής πύλης του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (eservices.yeka.gr).

Το σύνολο των σχετικών πληροφοριών θα αναρτηθεί την ερχόμενη εβδομάδα σε ειδικό microsite στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

