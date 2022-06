Υγεία - Περιβάλλον

Νευρόλυση με ραδιοσυχνότητες: Είναι η λύση στον χρόνιο πόνο;

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου και τα οφέλη για τον ασθενή από την εφαρμογή της ελάχιστα επεμβατικής τεχνικής.

Η νευρόλυση με ραδιοσυχνότητες είναι μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική, στόχος της οποίας είναι να καταστρέψει τα νευρικά κύτταρα (γάγγλια, αισθητικά νεύρα) εφαρμόζοντας ηλεκτρικό πεδίο απευθείας στο βιολογικό ιστό, ούτως ώστε να επιτευχθεί απονεύρωση απαλλάσσοντας τον ασθενή από τους χρόνιους πόνους.

«Τα αισθητικά νεύρα αποτελούν τη συμπαθητική αλυσίδα που βρίσκεται στο εσωτερικό της σπονδυλικής στήλης, η οποία ευθύνεται για την αγγειοσύσπαση των αγγείων ενώ παράλληλα αποτελεί μέρος του νευρικού συστήματος που είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά της αίσθησης του πόνου στον εγκέφαλο. Κύριος στόχος της τεχνικής αυτής είναι να απονευρωθεί η πάσχουσα περιοχή και να σταματήσει να στέλνει σήματα αίσθησης πόνου στον εγκέφαλο του ασθενή», επισημαίνει ο κ. Αντώνιος Ανδρουλής, Νευροχειρουργός, Διευθυντής Γ΄ Νευροχειρουργικής Κλινικής στο Μetropolitan General.

Νευρόλυση με ραδιοσυχνότητες στην πράξη

Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση. Ο ασθενής έχοντας τις αισθήσεις του τοποθετείται είτε στο πλάι είτε σε πρηνή θέση. Χορηγείται ελαφρά μέθη και εφαρμόζεται τοπική αναισθησία στο πάσχον σημείο.

Στη συνέχεια ο νευροχειρουργός εντοπίζει το ακριβές σημείο διέλευσης του νεύρου και τοποθετεί μία βελόνα στην άκρη της οποίας παράγεται θερμικό πεδίο με ανώτατο όριο τους 60 βαθμούς Κελσίου και πραγματοποιείται η νευρόλυση.

Σε ποιες παθήσεις μπορεί να εφαρμοστεί η νευρόλυση με ραδιοσυχνότητες;

H νευρόλυση με ραδιοσυχνότητες εφαρμόζεται σε πλήθος παθήσεων όπως:

Εκφυλιστική νόσος της σπονδυλικής στήλης

Οστεοαρθρίτιδα

Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Γοναταλγία

Ωμαλγία

Μεθερπητική νευραλγία

Κοκκυγοδυνία

Πόνος περιφερικών νεύρων

Πόνος της πυέλου

Νευραλγία τριδύμου

Καρκινικός πόνος

Πόνος μετά από θωρακοτομή

Ινιακή κεφαλαλγία

Ημικρανία.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της νευρόλυσης με ραδιοσυχνότητες;

Η διάρκεια της επέμβασης δεν ξεπερνά τη μία ώρα

Σχεδόν μηδενικός κίνδυνος επιπλοκών

Δεν απαιτείται γενική αναισθησία

Δεν απαιτείται παραμονή του ασθενή στο νοσοκομείο

Δεν χρειάζεται μετάγγιση αίματος

Η επάνοδος στις συνήθεις δραστηριότητες γίνεται σε δύο ημέρες

Τα ποσοστά επιτυχίας είναι εξαιρετικά υψηλά.