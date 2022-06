Κόσμος

Missing alert για 4χρονη από την Οδησσό

Τα παιδί μαζί με την μητέρα του μπήκαν σε τραίνο προκειμένου να φύγουν από την περιοχή και έκτοτε αγνοούνται. Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού.

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση 4χρονου παιδιού ουκρανικής καταγωγής.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 23/6/2022, από τον συνεργαζόμενο φορέα στην Ουκρανία «Magnolia» της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικά Κακοποιημένα Παιδιά (Missing Children Europe - ΜCE) για την εξαφάνιση της Αμίνα (ον) Σέλλα (επ), 4 ετών, ουκρανικής καταγωγής, και προέβη στην αναδημοσίευση της αφίσας της εξαφάνισής της.

Πιο συγκεκριμένα, στις 26 Μαρτίου 2022, η Αμίνα πήρε το τρένο από Οδησσό προς Ούζγκοροντ με τη μητέρα της και αγνοούνται έκτοτε. Η ανήλικη έχει ύψος 1.40 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και μπλε μάτια. Την ημέρα που εθεάθη τελευταία φορά φορούσε, γκρι αθλητικά παπούτσια, μπλε παντελόνι και σκούρο παλτό.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικά Κακοποιημένα Παιδιά (Missing Children Europe - ΜCE), έχει ξεκινήσει μια τεράστια προσπάθεια με σκοπό την ενημέρωση όλων για την αποφυγή εξαφανίσεων Ουκρανών πολιτών, οι οποίοι στην προσπάθεια τους να προστατευθούν, διασχίζουν Ευρωπαϊκά κράτη και μη. Η αναδημοσίευση της φωτογραφίας της ανήλικης Αμίνα (ον) Σέλλα (επ), 4 ετών, αποσκοπεί στην συνδρομή όλων μας για τον άμεσο εντοπισμού της.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

