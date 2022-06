Πολιτισμός

Ο Σταύρος Ξαρχάκος διευθύνει παρέα αγοριών με μπουζούκια σε ταβέρνα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε το βίντεο με τον κορυφαίο Έλληνα μουσικοσυνθέτη να καθοδηγεί με πάθος μια παιδική κομπανία που παίζει την Φραγκοσυριανή.

Και ενώ σήμερα το διαδίκτυο έχει κατακλυστεί με εικόνες ντροπής και βίας μετά τον άγριο καυγά των δύο τράπερ στα Mad Video Music Awards 2022, το βίντεο του κορυφαίου μουσικοσυνθέτη Σταύρου Ξαρχάκου να διευθύνει μία παρέα αγοριών που παίζουν μουσικά όργανα στη Σύρο έρχεται να μας υπενθυμίσει τι σημαίνει να εμπνέεις και να διδάσκεις με πάθος και σεβασμό, τη μουσική παιδεία.

Ο μεγάλος μας μουσικοσυνθέτης καθοδηγεί τα παιδιά ώστε να παίξουν τη Φραγκοσυριανή, τον «ύμνο» που έγραψε ο αρχιμάστορας του ρεμπέτικου, ο Μάρκος Βαμβακάρης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κ. Ξαρχάκος πριν από μερικές ημέρες ανακηρύχθηκε Επίτιμος Δημότης Σύρου-Ερμούπολης. Η τελετή έλαβε χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου. Ενώ βρισκόταν στη Σύρο βρέθηκε σε ταβερνάκι του νησιού και εκεί συνάντησε μια παρέα αγοριών, οι οποίοι έπαιζαν μπουζούκι, κιθάρα και αρμόνιο.

Ποσο τυχεροί οι πιτσιρικάδες ε;#Συρος #φβ pic.twitter.com/Rp1ihk7Hie

— Το ΑλέΤρι (@libo_libo) June 22, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: έκλεψαν έργο του Μπάνκσι - ήταν αφιερωμένο στα θύματα του Μπατακλάν

Χανιά: τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι (εικόνες)

Twitter – “Notes”: Εργαλείο για μεγάλα κείμενα