Κοινωνία

Πρώτη κατοικία: Διαγωνισμός για τον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης σπιτιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο φορέας θα αποκτά την πρώτη κατοικία ευάλωτων οφειλετών και ευθύς αμέσως θα την επαναμισθώνει για αρκετά χρόνια. Το Δημόσιο θα παρέχει μηνιαίο επίδομα στέγασης.

Το Υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραχώρηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων του άρθρου 218 Ν. 4738/2020, μέσω διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ως αρμόδια για τη διεξαγωγή υπηρεσία.

Για τον λόγο αυτόν, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η διακήρυξη για διενέργεια δημόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων (του άρθρου 218 Ν. 4738/2020).

Σύμφωνα με το άρθρο 218 επ. Ν. 4738/2020, οι ευάλωτοι οφειλέτες (όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 217 του ίδιου νόμου) οι οποίοι έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση ή κατά της πρώτης κατοικίας των οποίων επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτημα μεταβίβασης της πρώτης κατοικίας τους στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων.

Ο εν λόγω Φορέας θα αποκτά την πρώτη κατοικία των συγκεκριμένων ευάλωτων οφειλετών και ακολούθως θα τους την επαναμισθώνει για 12 έτη. Το Ελληνικό Κράτος θα παρέχει, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, μηνιαίο επίδομα στέγασης, ύψους έως 210 ευρώ (https://opeka.gr/stegasi-proti-katoikia/epidoma-stegasis/), για την υποστήριξη των ευάλωτων στην πληρωμή του μισθώματος προς τον Φορέα. Κατά τη διάρκεια, καθώς και στο τέλος της 12ετίας, οι οφειλέτες θα έχουν δικαίωμα επαναγοράς της μισθωμένης κατοικίας.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: τη φάση προεπιλογής (Α΄ Φάση) και τη φάση διαλόγου και υποβολής δεσμευτικών προσφορών (Β΄ Φάση). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 19.07.2022. Λεπτομέρειες της διαγωνιστικής διαδικασίας περιγράφονται στην Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ (https://www.eprocurement.gov.gr/).

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 4η δόση εμβολίου προαιρετικά για όλους άνω των 30 ετών

Σύλληψη μητέρας που άφησε το παιδί της μόνο στο σπίτι

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: σημειωματάριο της βρέθηκε στο σπίτι που πουλήθηκε (βίντεο)