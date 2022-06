Life

MAD VMA 2022 - Σεφερλής: Παρά τα επεισόδια μεταξύ Light - Snik, όταν ανέβηκαν στη σκηνή ο κόσμος από κάτω χοροπήδαγε (βίντεο)

Τι είπε ο Μάρκος Σεφερλής για τα επεισόδια μεταξύ των τράπερ στα MAD VMA 2022

Αλγεινή εντύπωση και αντιδράσεις προκάλεσαν οι εικόνες βίας και ντροπής στα Mad Video Music Awards 2022, με γνωστούς τράπερ να μην σέβονται τίποτα και κανέναν, παίζοντας ξύλο μπροστά σε καλλιτέχνες και κοινό, ενώ μάλιστα η εκδήλωση καταγραφόταν για να προβληθεί στην τηλεόραση.

Ο καυγάς ξέσπασε ανάμεσα στους τράπερ Snik, Light και Tranno και τους… σωματοφύλακές τους, που τους πλαισίωναν. Άρχισαν να πλακώνονται ενώ βρίσκονταν στα καθίσματα με τους καλεσμένους της εκδήλωσης, εν μέσω αποδοκιμασιών του κοινού και των άλλων καλλιτεχνών και προσκεκλημένων.





Παρών στην τελετή απονομής μουσικών βραβείων ήταν και ο Μάρκος Σεφερλής, ο οποίος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 "ήμουν στα βραβεία για να δώσω το "καλύτερο ποπ" και ξαφνικά είδα μία συμπλοκή" και συνέχισε αναφέροντας "ο κάθε ένας συνοδευόταν από 30 άτομα, είναι λογικό όταν βρίσκονται στον ίδιο χώρο να δημιουργηθεί αυτό".

"Οι άνθρωποι της διοργάνωσης προσπάθησαν να κατευνάσουν τα πνεύματα, όμως ήταν πραγματικά σοκαριστικό γιατί υπήρχαν και μικρά παιδιά" είπε χαρκτηριστικά ο λαοφιλής Μάρκος Σεφερλής.

Μάλιστα, εξέφρασε την αμφιβολία του για τον αν ο κόσμος κατάλαβε τι συνέβη "όταν ανέβηκαν αργότερα στη σκηνή ο κόσμος από κάτω χοροπήδαγε και φώναζε"