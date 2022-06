Οικονομία

Χατζηδάκης για Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Στόχος η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας (βίντεο)

Για τη νέα Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και τον τρόπο λειτουργίας της μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης.

Αντίστροφη μέτρηση πια για την εφαρμογή μίας ριζικής αλλαγής στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, βάσει της σχετικής Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύτηκε.

"Για πολλές δεκαετίες το κυρίαρχο πρόβλημα για τους εργαζομένους είναι οι μισθοί και η "μαύρη" και υποδηλωμένη εργασία, τα 4ωρα δηλαδή που γίνονται 8ωρα" ανέφερε αρχικά ο Υπουργός.

Όπως τόνισε ο Υπουργός "υπάρχει η Επιθεώρηση Εργασίας και το πρόστιμα των 10,5 χιλιάδων ευρώ, όμως η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι ένα μεγάλο βήμα με σημαντικό κοινωνικό πρόσημο, και μάλιστα είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη που το εφαρμόζουμε, ήταν μάλιστα και άιτημα της ΓΣΕΕ που πλέον υλοποιείται".

"Όπως στον κορονοϊό υπήρχε το πιστοποιητικό νόσησης για να εισέλθει κανείς σε εσωτερικό χώρο, με ένα αντίστοιχο τρόπο θα λειτουργεί και η Ψηφιακή Κάρτα που θα ελέγχει τις ώρες εργασίας του εργαζομένου και έτσι αν κάποιος έχει δηλωθεί για 4 ώρες εργασίας και δουλέψει 8 να μπορεί να τις πληρωθεί ως υπερωρία ή να αλλάξει τη σύμβασή του'" επεσήμανε ο κ. Χατζηδάκης.



Οι νέες ψηφιακές εφαρμογές που υποστηρίζουν την υλοποίηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας είναι διαθέσιμες στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, ενόψει της πρώτης εφαρμογής της Κάρτας από 1ης Ιουλίου για το σύνολο των τραπεζών της χώρας και τις επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζόμενους

Πρόκειται για την εφαρμογή myErgani mobile app για τους εργαζόμενους, η οποία έχει αναβαθμιστεί προκειμένου να υποστηρίζει τη λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, και την εφαρμογή Ergani CardScanner για τις επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ήδη σύστημα ωρομέτρησης, η οποία «διαβάζει» κατά την έναρξη και λήξη της εργασίας τις Ψηφιακές Κάρτες των εργαζομένων και μεταδίδει αυτόματα σε πραγματικό χρόνο την πληροφορία στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

"Έως το τέλος του 2023 θέλουμε να έχει εφαρμοστεί και σε άλλους κλάδους ενώ στόχος είναι του χρόνου τέτοια εποχή να εφαρμόζεται στους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης. Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί πως η Ψηφιακή Κάρτα θα επεκταθεί σταδιακά στο σύνολο των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στη χώρα, ενώ θα δημιουργηθεί και ένα Ψηφιακό Δωμάτιο επικοινωνίας που θα αφορά τον ΕΦΚΑ και την αναβάθμισή του" τόνισε ο Υπουργός.

Σχετικά με τις εκκρεμείς κύριες και επικουρικές συντάξεις "έχουμε 83% παραπάνω αποφάσεις για τις εκκρεμείς συντάξεις του 2021 σε σχέση με το 2019, οι κύριες συντάξεις θα έχουν διευθετηθεί έως το τέλος του καλοκαιριού"





