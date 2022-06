Αθλητικά

Ο Τσιτσιπάς στα ημιτελικά του τουρνουά Μαγιόρκα

Στους "4" ο Στέφανος Τσιτσιπάς της Μαγιόρκα. «Ζεσταίνεται» πριν το Wimbledon.

Στους ημιτελικούς του τουρνουά τένις της κατηγορίας ATP 250 που διεξάγεται στη Μαγιόρκα προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας αντιμετώπισε σήμερα τον Αμερικανό Μάρκος Χιρόν, στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του "Mallorca Championships", και πήρε τη νίκη με 7-6(5), 4-6, 6-3, ύστερα από αγώνα που κράτησε 2 ώρες και 34 λεπτά περίπου.

Τσιτσιπάς και Χιρόν «έσπασαν» δύο φορές το σερβίς του αντιπάλου τους στο πρώτο σετ (με το δεύτερό του break ο Έλληνας πρωταθλητής προηγήθηκε 6-5, αλλά ο Αμερικανός απάντησε άμεσα), με αποτέλεσμα να λύσουν τις... διαφορές τους στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Χιρόν βρέθηκε μπροστά με 5-4, αλλά ο Τσιτσιπάς έκανε το 5-5 με άσο και στη συνέχεια πήρε το σετ με 7-5, ύστερα από μια ώρα και τέσσερα λεπτά.

Στο δεύτερο σετ οι δύο αντίπαλοι κράτησαν το σερβίς τους μέχρι και το 4-4. Στη συνέχεια, όμως, ο Χιρόν έκανε break και προηγήθηκε 5-4, ενώ στο αμέσως επόμενο γκέιμ κράτησε το σερβίς του και πήρε το σετ με 6-4, ύστερα από «μάχη» 45 λεπτών.

Στο τρίτο σετ ο Τσιτσιπάς κατάφερε να «σπάσει» το σερβίς του Χιρόν και να προηγηθεί 5-3, ενώ στο αμέσως επόμενο γκέιμ δεν επέτρεψε στον Αμερικανό να «απαντήσει» με break και πήρε το σετ και τη νίκη-πρόκριση στους «4».

Ο αντίπαλος του Τσιτσιπά στους «4» του τουρνουά της Μαγιόρκα είναι ο Μπενζαμέν Μπονζί. Ο 26χρονος Γάλλος, ο οποίος είναι Νο 56 στον κόσμο, νίκησε στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης τον Γερμανό Ντάνιελ Αλτμάιερ με 6-3, 6-4.

