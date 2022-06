Αθλητικά

Προμηθέας: Τρίτοι με ολική ανατροπή οι Αχαιοί

Ο Προμηθέας διέλυσε την Λάρισα, με «όπλα» την άμυνα, την ευστοχία από τα 6.75 και πρωταγωνιστές τους Νίκο Γκίκα, Τρέβις Σίμπσον.

Ο Προμηθέας ολοκλήρωσε στην Πάτρα την απόλυτη ανατροπή του εις βάρους του 2-0 στη σειρά των «μικρών τελικών» της Α1 Ανδρών/Basket League και, γράφοντας το 3-2, κατέλαβε την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. Οι Αχαιοί επικράτησαν άνετα στο Game 5 με 96-56 της Λάρισας, με «όπλα» την άμυνα, την ευστοχία από τα 6.75 και πρωταγωνιστές τους Νίκο Γκίκα (19π., 10ασ.), Τρέβις Σίμπσον (15π.).

Η ομάδα του Μάκη Γιατρά φρόντισε να δείξει τις προθέσεις της με το... καλημέρα και, βασιζόμενη σε άμυνα και παραγωγικότητα, ξέφυγε γρήγορα με 9-2 και έκλεισε την περίοδο χωρίς άγχος με 23-11. Με τη Λάρισα να δείχνει ότι την έχουν εγκαταλείψει οι δυνάμεις της, ο Προμηθέας δεν άφησε το... πόδι από το γκάζι, γράφοντας το 33-14 στο 15΄ και το 46-27 στο ημίχρονο.

Με τον Μούντι «απενεργοποιημένο», η Λάρισα... πέταξε λευκή πετσέτα στην τρίτη περίοδο με την εις βάρος της διαφορά να «εκτοξεύεται» σε μη αναστρέψιμα επίπεδα (74-41 στο 30΄) και το τελευταίο δεκάλεπτο να εξελίσσεται σε τυπική διαδικασία.

Τα δεκάλεπτα: 23-11, 46-27, 74-41, 96-56

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Μάκης Γιατράς): Γκραντ 13, Δ. Αγραβάνης 10 (2), Γκίκας 19 (5), Σίμπσον 15 (3), Φόστερ 13 (1), Πλώτας 2, Γ. Αγραβάνης, Λάγιος 5 (1), Άντριτς 6 (1), Μπαζίνας 3, Τανούλης 10 (1).

ΛΑΡΙΣΑ (Φώτης Τακιανός): Χάντσον 7 (1), Κρουμπάλι 8, Καράμπελας 5 (1), Μάριτς 7, Μούντι, Τσαϊρέλης 1, Βησσαρίου 3 (1), Σπυρόπουλος 5 (1), Αστεριάδης, Ζάρας 10 (3), Παπαντωνίου 5 (1), Μπέρζινς 5 (1).

