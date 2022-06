Κόσμος

Οκτάι: Αποστρατιωτικοποιήστε τα νησιά το συντομότερο, ή αμφισβητούμε την κυριαρχία τους

O πρωθυπουργός της Ελλάδας δίχως να ντραπεί επιχείρησε να παρομοιάσει την «ειρηνευτική επιχείρηση της Κύπρου» με όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία δήλωσε προκλητικά ο Τούρκος αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι.

Την σκυτάλη στην τουρκική προκλητικότητα πήρε ο αντιπρόεδρος της χώρας Φουάτ Οκτάι με δηλώσεις του από τα κατεχόμενα έχοντας στο πλευρό του τον Ερσίν Τατάρ.

«Αυτός που τα λέει αυτά και που εξοπλίζει τα νησιά του Αιγαίου παραβιάζοντας κατάφωρα τις διεθνείς συμφωνίες είναι ο πρωθυπουργός μιας χώρας. Εάν ο αφοπλισμός των νησιών στο Αιγαίο δεν πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό, θα αμφισβητήσουμε την κυριαρχία των νησιών στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των συνθηκών. Ο στομαχόπονός τους είναι επειδή οι Τουρκοκύπριοι σήκωσαν κεφάλι, ζουν ελεύθεροι και ανεξάρτητοι με τη σημαία τους, τη γη τους και έχοντας τη δική τους εθνική βούληση», τόνισε αντιπρόεδρος της Τουρκίας Φουάτ Οκτάι

«O πρωθυπουργός της Ελλάδας δίχως να ντραπεί επιχείρησε να παρομοιάσει την ‘ειρηνευτική επιχείρηση της Κύπρου’ με όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία» δήλωσε προκλητικά ο Τούρκος αντιπρόεδρος για τον Αττίλα, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις για την τουρκική στάση.

