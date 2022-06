Κοινωνία

Σαλαμίνα: τεμάχισε γάτα και περιφερόταν σε κατάστημα με το κουφάρι της

Σε μια πρωτοφανή κτηνωδία προέβη ένας 66χρονος στη Σαλαμίνα,

Σε μια πρωτοφανή κτηνωδία προέβη ένας 66χρονος στη Σαλαμίνα, καθώς τεμάχισε μια γάτα κοντά σε ένα κατάστημα εστίασης.

Η αποτρόπαια πράξη του έγινε αντιληπτή από έναν κάτοικο που κάλεσε το Λιμενικό. Ο 66χρονος περιφερόταν σε τραπεζοκαθίσματα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, κρατώντας στο χέρι του την νεκρή γάτα και στη συνέχεια κάθισε σε κοντινό σημείο όπου την τεμάχισε.

Στην περιοχή έφτασαν οι αρχές, βρήκαν τον 66χρονο και του ζήτησαν να τους ακολουθήσει . Αυτός αρνήθηκε να συνεργαστεί, προέβαλε αντίσταση και προσπάθησε να διαφύγει μπαίνοντας στο όχημά του.

Τελικά το λιμενικό τον συνέλαβε, ενώ στο αυτοκίνητό του βρέθηκε άλλο ένα νεκρό ζώο.

