Σύνοδος Κορυφής: “Πράσινο φως” για την ένταξη Ουκρανίας - Μολδαβίας στην ΕΕ

Ιστορική στιγμή για την Ουκρανία. “Ναι” από την Κομισιόν στην υποψηφιότητα για ένταξη στην ΕΕ.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που διεξάγεται στις Βρυξέλλες έδωσαν το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας και της Μολδαβίας.

"Συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μόλις αποφάσισε να χορηγήσει το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ για την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Ιστορική στιγμή. Σήμερα είναι ένα κρίσιμο βήμα στην πορεία σας προς την ΕΕ. Συγχαρητήρια στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Μάγια Σαντού και τον λαό της Ουκρανίας και της Μολδαβίας. Το μέλλον μας είναι μαζί" ανέφερε με ανάρτησή του στο τουίτερ, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Προσέθεσε ότι "το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να αναγνωρίσει την ευρωπαϊκή προοπτική της Γεωργίας και είναι έτοιμο να χορηγήσει το καθεστώς υποψήφιας χώρας μόλις ληφθούν υπόψη οι εκκρεμείς προτεραιότητες.

Συγχαρητήρια στον γεωργιανό λαό. Μια ιστορική στιγμή στις σχέσεις ΕΕ-Γεωργίας: Το μέλλον της Γεωργίας βρίσκεται εντός της ΕΕ".

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ιστορική απόφαση για Ουκρανία, Μολδαβία και Γεωργία

Για «ιστορική απόφαση» κάνει λόγο η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά τη συμφωνία των «27» ηγετών της ΕΕ να χορηγήσουν καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας σε Ουκρανία και Μολδαβία και να υποστηρίξουν την ευρωπαϊκή προοπτική της Γεωργίας.

«Σήμερα είναι μια καλή μέρα για την Ευρώπη.

Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Πρόεδρο Μάια Σαντού και τον πρωθυπουργό Ιρακλί Γκαριμπασβίλι. Οι χώρες σας είναι μέρος της ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Και η σημερινή ιστορική απόφαση των ηγετών το επιβεβαιώνει» αναφέρει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στο τουίτερ.

«Πολύ ευχαριστημένη με την υποστήριξη των γνωμοδοτήσεών μας από τους ηγέτες. Ουκρανία, Μολδαβία, Γεωργία, όλοι έχουν δουλειά να κάνουν πριν περάσουν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Ξέρω ότι θα κινηθούν γρήγορα. Γνωρίζουν πόσο κρίσιμο είναι αυτό για τις δημοκρατίες τους, τις οικονομίες τους και τους πολίτες τους. Αυτή η απόφαση μας δυναμώνει όλους» προσθέτει.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν, σημειώνει ότι η απόφαση «ενισχύει την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Γεωργία, απέναντι στον ρωσικό ιμπεριαλισμό. Και ενισχύει την Ε.Ε. Γιατί δείχνει για άλλη μια φορά στον κόσμο ότι είμαστε ενωμένοι και δυνατοί απέναντι στις εξωτερικές απειλές».

Today is a good day for Europe.



Congratulations to President @ZelenskyyUA President @Sandumaiamd and Prime Minister @GharibashviliGe



Your countries are part of our European family.



And today’s historic decision by Leaders confirms that. pic.twitter.com/lAkv8Bq5fs — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 23, 2022

«Ιστορική στιγμή» χαρακτηρίζει ο πρόεδρος Ζελένσκι τη χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην ΕΕ

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την απόφαση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χορηγήσουν στη χώρα του καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ.

Στην πρώτη του αντίδραση, ο Ζελένσκι έκανε λόγο για μοναδική και ιστορική στιγμή, προσθέτοντας ότι "το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται στους κόλπους της ΕΕ".

Sincerely commend EU leaders’ decision at #EUCO to grant ???? a candidate status. It’s a unique and historical moment in ????-???? relations. Grateful to @CharlesMichel, @vonderleyen and EU leaders for support. Ukraine’s future is within the EU. #EmbraceUkraine https://t.co/o6dJVmTQrn — ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) June 23, 2022

Οι «27» συμφώνησαν να χορηγηθεί καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ουκρανία και τη Μολδαβία, ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

The #EUCO decided to recognize the European perspective of Georgia and is ready to grant candidate status once the outstanding priorities are addressed.



Congratulations to the Georgian people.



A historic moment in EU-Georgia relations: Georgia's future lies within the EU. ????????

— Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022

Η πρόεδρος Μολδαβίας χαιρετίζει την «ιστορική» απόφαση της ΕΕ

Η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάια Σάντου χαιρέτισε απόψε την «ιστορική» απόφαση των «27» της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χορηγήσουν στη χώρα της καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ, υπογραμμίζοντας ότι «έχουμε έναν δύσκολο δρόμο μπροστά μας, που απαιτεί πολλή δουλειά και προσπάθεια».

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η πρόεδρος Σάντου ανέφερε ότι ένταξη της Μολδαβίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα φέρει ευημερία, περισσότερες ευκαιρίες και ασφάλεια στη μικρή χώρα που βρίσκεται ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρουμανία.

