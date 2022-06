Αθλητικά

Αθλήτρια λιποθύμησε στην πισίνα, την έσωσε η προπονήτριά της (βίντεο)

Παραλίγο τραγωδία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Αθλήτρια συγχρονισμένης κολύμβησης έχασε τις αισθήσεις της μέσα στο νερό. Η σωτήρια επέμβαση της προπονήτριά της.

Τραγωδία παραλίγο να σημειωθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, που διεξάγεται στην Βουδαπέστη.

Η Ανίτα Άλβαρες, αθλήτρια της συγχρονισμένης κολύμβησης, έχασε τις αισθήσεις της καθώς έκανε το πρόγραμμά της στον τελικό του ελεύθερου σόλο.

Η Αμερικανίδα σταμάτησε να κινείται και η πρώτη που αντιλήφθηκε πως κάτι δεν πήγαινε καλά και έσπευσε σε βοήθειά της ήταν η προπονήτριά της.

Η Ισπανίδα Αντρέα Φουέντες δεν δίστασε στιγμή, βούτηξε στην πισίνα και έσωσε την αθλήτριά της βγάζοντάς τη γρήγορα από το νερό.

Η Αμερικανίδα αθλήτρια τοποθετήθηκε σε φορείο, ανέκτησε γρήγορα τις αισθήσεις της και πληροφορίες αναφέρουν πως είναι εκτός κινδύνου.

Πάντως, όπως έγινε γνωστό από τους υπεύθυνους της ομάδας των ΗΠΑ, θα υποβληθεί το προσεχές διάστημα σε εξονυχιστικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που έχασε τις αισθήσεις της και αν πρόκειται για κάτι παθολογικό.

