Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής: Στο χέρι της Τουρκίας να προχωρήσει σε αποκλιμάκωση της έντασης

O πρωθυπουργός εξέφρασε στους ομολόγους του την ικανοποίησή του για τη στήριξη και τη σχετική αναφορά στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου



Στις ενέργειες και την κλιμάκωση της επιθετικής ρητορικής της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας το τελευταίο διάστημα αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενώπιον των ομολόγων του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έκανε μάλιστα αναφορά στις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα σήμερα Πέμπτη από τα Κατεχόμενα ο Τούρκος αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι είναι στο χέρι της Τουρκίας να προχωρήσει σε αποκλιμάκωση της έντασης.

Επιπλέον, εξέφρασε στους ομολόγους του την ικανοποίησή του για τη στήριξη και τη σχετική αναφορά στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Μήνυμα στην Τουρκία να ακούσει τις διεθνείς παραινέσεις και να προχωρήσει σε αποκλιμάκωση της προκλητικής της ρητορικής απηύθυνε και νωρίτερα ο πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής. Ο Έλληνας πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα είναι απολύτως ικανοποιημένη από το προσχέδιο των συμπερασμάτων που ζητά από την Τουρκία να σταματήσει να αμφισβητεί την εθνική μας κυριαρχία και παράλληλα, σημείωσε ότι θα ενημερώσει τους εταίρους μας για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Θα ενημερώσω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο», είπε ο κ.Μητσοτάκης και πρόσθεσε: "Η Αθήνα καλύπτεται απόλυτα από το προσχέδιο των συμπερασμάτων το οποίο ζητά με απόλυτη σαφήνεια από την Τουρκία να σταματήσει να αμφισβητεί την κυριαρχία αλλά και την εδαφική ακεραιότητα χωρών της ΕΕ και να επιστρέψει σε μια διαδικασία αποκλιμάκωσης με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Και ελπίζω να ακούσει η Tουρκία αυτή τη φορά αυτές τις παραινέσεις γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να μειωθεί η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο αυτούς τους μήνες με μοναδική υπαίτιο τη γείτονα χώρα".

