Μεξικό: μακελειό σε ανταλλαγή πυρών με απαγωγείς (εικόνες)

Οι κακοποιοί αντέδρασαν ανοίγοντας πυρ κατά των αστυνομικών, που προσπάθησαν να απελευθερώσουν τους ομήρους.

Τέσσερις αστυνομικοί και εννέα μέλη συμμορίας, σύμφωνα με τις αρχές, ανάμεσά τους μια γυναίκα, σκοτώθηκαν σε ανταλλαγές πυρών κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την απελευθέρωση θυμάτων απαγωγής στη μεξικανική πολιτεία Χαλίσκο (δυτικά), ανακοινώθηκε χθες Πέμπτη.

Οι ανταλλαγές πυρών γύρω από σπίτι σε προάστιο της Γουαδαλαχάρας διήρκεσαν πάνω από μιάμιση ώρα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Η επιχείρηση επέτρεψε να απελευθερωθούν δυο άνδρες που είχαν απαχθεί και κρατούνταν όμηροι στο εσωτερικό, δήλωσε ο εισαγγελέας Λουίς Μέντες Ρουίς σε δημοσιογράφους.

Ο πολιτειακός εισαγγελέας Μέντες εξήγησε πως αστυνομικοί μετέβησαν εκεί έπειτα από κλήση στην άμεση δράση με την οποία καταγγέλθηκε πως ένοπλοι έβγαλαν από αυτοκίνητο δύο φιμωμένους, δεμένους άνδρες.

Όταν αστυνομικοί έφθασαν στο σημείο τους υποδέχθηκε γυναίκα η οποία τους διαβεβαίωσε ότι η καταγγελία ήταν ψευδής — προτού το περιπολικό γίνει στόχος πυρών.

Συνελήφθησαν οκτώ ύποπτοι –συμπεριλαμβανομένων τριών βαριά τραυματισμένων– και κατασχέθηκαν όπλα και πυρομαχικά, δήλωσε ο κυβερνήτης της Χαλίσκο, ο Ενρίκε Αλφάρο.

Στην αρχή της χρονιάς, δέκα αστυνομικοί σκοτώθηκαν στην πολιτεία, μια από αυτές που πλήττονται περισσότερο από τη βία των συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως του καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο, στο οποίο οι αρχές προσάπτουν την ευθύνη για σειρά φόνων και απαγωγών.

Ο αρχηγός του, ο Νεμέσιο «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα, συγκαταλέγεται στους πλέον καταζητούμενους βαρόνους των ναρκωτικών στον κόσμο. Η υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών των ΗΠΑ (Drug Enforcement Agency, DEA) προσφέρει αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη σύλληψή του.

Κατά τα επίσημα δεδομένα, το Μεξικό έχει καταγράψει πάνω από 340.000 φόνους και δεκάδες χιλιάδες εξαφανίσεις αφότου εξαπολύθηκε, τον Δεκέμβριο του 2006, ο λεγόμενος «πόλεμος κατά των ναρκωτικών», με την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό.

