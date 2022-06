Αθλητικά

Ολυμπιακός: ο Άβιλα υπέγραψε στους πρωταθλητές

Μέχρι πότε διαρκεί το συμβόλαιο του Ισπανού με τους “ερυθρόλευκους”. Τι είπε στις πρώτες δηλώσεις του.

Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε... επισημότητα είναι απ’ το βράδυ της Πέμπτης, ο Ισπανός Γκονσάλο Άβιλα Γορδόν, με τους πρωταθλητές Ελλάδας να ανακοινώνουν την απόκτησή του για τα επόμενα τρία χρόνια.

Την περσινή σεζόν ο Άβιλα αγωνίστηκε με τη Χάντερσφιλντ, μετρώντας 17 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει παίξει επίσης στις Εσπανιόλ (πρώτη και δεύτερη ομάδα) και Ταραγόνα.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 24χρονου Ισπανού δεξιού μπακ, Γκονθάλο Άβιλα Γκορδόν, ο οποίος υπέγραψε για τρία χρόνια. Είναι γεννημένος στις 26 Ιανουαρίου 1998 και τελευταία του ομάδα ήταν η Χάντερσφιλντ, με την οποία τη σεζόν που ολοκληρώθηκε διεκδίκησε την άνοδο στην Premier League.

Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Εσπανιόλ, μετρώντας 13 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, ενώ έχει αγωνιστεί και στην Ταραγόνα. Την τελευταία διετία με τη Χάντερσφιλντ κατέγραψε 54 συμμετοχές. Είναι διεθνής με την εθνική Ισπανίας U21».

Οι πρώτες δηλώσεις του Άβιλα

Ανυπόμονος για να ξεκινήσει... δουλειά με τον Ολυμπιακό και να νιώθει την ατμόσφαιρα που επικρατεί στους αγώνες του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης», δήλωσε ο Γκονσάλο Άβιλα Γκορδόν στις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης των «ερυθρόλευκων».

«Γνωρίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει 47 πρωταθλήματα, ότι ο κόσμος δημιουργεί σπουδαία ατμόσφαιρα εδώ, μια ατμόσφαιρα πολύ όμορφη που ανυπομονώ να νιώσω και να ζήσω. Είναι ένας ιστορικός σύλλογος σε όλους τους τομείς, που συμμετέχει σε μεγάλες διοργανώσεις, αλλά γνωρίζω και για τα πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει» τόνισε ο Ισπανός δεξιός μπακ.

Προσέθεσε ότι «Προσωπικός μου στόχος είναι να εξελιχθώ σαν ποδοσφαιριστής, να αποκτήσω εμπειρία και να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ την ομάδα, γι' αυτό άλλωστε έχω έρθει. Οι στόχοι μου είναι εκείνοι που έχει καθορίσει ο σύλλογος και θέλει να κατακτήσει. Ανυπομονώ να συναντήσω τους φιλάθλους μας εδώ στο γεμάτο γήπεδο, να τους γνωρίσω και να νιώσω ό,τι νιώθουν και εκείνοι, αλλά και τη μεγάλη τους στήριξη σε όλα τα παιχνίδια».

